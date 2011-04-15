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26/07/2018
17:35

Правительство Украины оставило неизменной цену на газ для населения до 1 сентября

Кабмин Украины продлил действие постановления N187 "Об утверждении положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" до 1 сентября 2018 года. Соответствующее решение одобрено на заседании правительства страны в четверг, 26 июля, говорится в материалах украинского кабмина.

Согласно документу, цена на газ для населения остается неизменной.

Напомним, вопрос ценообразования на газ для населения является одной из ключевых тем переговоров Украины с Международным валютным фондом. Переговоры сейчас продолжаются. В правительстве Украины отмечают, что цена на газ - слишком чувствительная тема, чтобы подходить к ее решению исключительно математическим способом.

"AK&M" от 26.07.2018
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