Правительство Украины оставило неизменной цену на газ для населения до 1 сентября

Кабмин Украины продлил действие постановления N187 "Об утверждении положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" до 1 сентября 2018 года. Соответствующее решение одобрено на заседании правительства страны в четверг, 26 июля, говорится в материалах украинского кабмина.



Согласно документу, цена на газ для населения остается неизменной.



Напомним, вопрос ценообразования на газ для населения является одной из ключевых тем переговоров Украины с Международным валютным фондом. Переговоры сейчас продолжаются. В правительстве Украины отмечают, что цена на газ - слишком чувствительная тема, чтобы подходить к ее решению исключительно математическим способом.



"AK&M" от 26.07.2018