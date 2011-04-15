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26/07/2018
16:43

Shell запустила программу обратного выкупа акций на $25 млрд

Британско-нидерландская энергетическая компания Royal Dutch Shell запустила программу обратного выкупа акций. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы компании.

Программа рассчитана на три года, в течение которых компания собирается выкупить акции на сумму $25 млрд. Shell пообещала, что каждые три месяца за период с настоящего момента до 2020 года она будет выкупать акции на $2 млрд, отметив, что программа будет зависеть от цен на нефть и сокращения долга компании.

Запуск этой программы давно ожидался на фоне снижения долга компании, и теперь она начата, несмотря на то что финансовые результаты Shell во II квартале оказались ниже прогнозов аналитиков. В частности, чистая прибыль компании, причитающаяся акционерам, выросла на 30% до $4.7 млрд, а аналитики ожидали $6 млрд.

Начать обратный выкуп Shell пообещала ещё 2 года назад, при заключении сделки с BG Group. Запуск программы, по мнению экспертов, - ещё одно свидетельство восстановления нефтегазовой отрасли. "Наши прогнозы по свободному денежному потоку и прогресс в укреплении баланса дают нам уверенность, чтобы начать программу обратного выкупа", - заявил гендиректор Shell Бен ван Берден.

Нидерландско-британская нефтегазовая компания Shell - четвёртая по величине активов производственная компания в мире, согласно рейтингу Forbes Global 2000 (май 2014 года) и первая в рейтинге Fortune Global 500 по величине выручки (2013 год). Штаб-квартира компании находится в Гааге (Нидерланды).



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