Enel Sudeste увеличила долю в бразильской Eletropaulo до 93.3% с 73.4%

Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A. (Enel Sudeste, дочерняя компания Enel S.p.A.), получила подтверждение о том, что в период с 5 июня по 4 июля 2018 года, в соответствии с правилами фондовой биржи Бразилии, акционеры Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S?o Paulo S.A. (Eletropaulo) продали Enel Sudeste 33359292 дополнительных акций компании Eletropaulo (19.9% акционерного капитала). Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Энел Россия".



Акции выкуплены по цене, установленной для добровольного тендерного предложения, организованного Enel Sudeste для выкупа всего капитала компании, - 45.22 бразильских реала за каждую. Таким образом, общий пакет акций Eletropaulo, принадлежащих Enel Sudeste, увеличился до 93.3% с 73.4%.



"Данное событие - приятный результат завершающего этапа приобретения Eletropaulo, который отмечает собой очередную веху реализации нашей стратегии в Латинской Америке. Через Enel Americas группа продолжает укреплять свою позицию в регионе в качестве интегрированного лидера на основных рынках континента, из которых Бразилия, вне всяких сомнений, является самым крупным. Eletropaulo - это актив высокого качества, большую пользу которому принесут наша техническая компетентность и опыт, поскольку мы способствуем созданию ценности для всех заинтересованных лиц, совершенствуемся на свободном рынке и в сфере новых цифровых услуг для клиентов", - отметил гендиректор Enel Франческо Стараче.



Инвестиции Enel Sudeste в приобретение указанного общего пакета акций составили около 7.069 млрд бразильских реалов, что приблизительно равно 1.571 млрд евро по текущему курсу.



Кроме того, сделка включает в себя сумму, необходимую для обеспечения обязательства Enel Sudeste по приобретению акций и прочих свободных ценных бумаг, дополнительно эмитированных на последующий рост капитала компании Eletropaulo, на сумму не менее 1.5 млрд бразильских реалов (приблизительно равно 333 млн евро). 26 июня 2018 года Enel Sudeste оплатила аванс для увеличения капитала Eletropaulo на сумму 900 млн бразильских реалов (200 млн евро).



В Бразили Enel является активным игроком в области генерации, распределения и передачи энергии и осуществляет свою деятельность через компанию Enel Brasil и её дочерние предприятия. Раннее клиентская база компании состояла из 10 млн человек и обслуживалась дочерними компаниями Enel Brasil - Enel Distribuicao Ceara, Enel Distribuicao Rio и Enel Distribuicao Goias. В бразильском секторе возобновляемых источников энергии Enel представлена компанией Enel Green Power Brasil Participacoes Ltda. (EGPB), которая является крупнейшим производителем солнечной и ветровой электроэнергии в Бразилии с точки зрения установленной мощности и портфеля активов. Совокупная установленная мощность объектов Enel в Бразилии составляет 3ГВт, из которых более 300 МВт приходятся на ПГУ, около 1300 МВт - на гидроэлектростанции, около 700 МВт - на ветропарки и более 700 МВт - на солнечные электростанции.



Enel является одним из основных частных игроков в энергетическом секторе Южной Америки и представлена в области генерации, распределения и передачи электроэнергии компанией Enel Amеricas и её "дочками" в Аргентине, Бразилии, Колумбии и Перу. В Чили компания осуществляет свою деятельность через Enel Chile. Enel также является одним из ведущих игроков в секторе "зеленой" энергетики в Южной Америке, действуя через компанию Enel Green Power. Общая установленная мощность объектов Enel в Южной Америке составляет 21 ГВт, компания обеспечивает электроэнергией более 18 млн клиентов.





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