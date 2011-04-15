Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/07/2018
18:28

Производители чипов Tsinghua Unigroup и Linxens объединились на $2.6 млрд

Китайский производитель микропроцессоров Tsinghua Unigroup купил своего французского конкурента Linxens, который ранее принадлежал инвесткомпании CVC. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Сумма сделки составила $2.6 млрд. Она была заключена более месяца назад, но ни одна из компаний тогда не объявила об этом.

Такая задержка в объявлении - довольно необычный случай. Как правило, о крупных сделках компании извещают сразу после подписания соглашения. Задержка, скорее всего, связана с тем, что самые разные страны ужесточают контроль за сделками в стратегически важных отраслях с участием иностранных компаний, особенно китайских.

Сами китайские власти также всё жёстче контролируют зарубежные приобретения местных компаний. По данным Reuters, сделка ещё требует одобрения немецкого и французского регуляторов, а также профсоюза Linxens.

Напомним, в декабре прошлого года Tsinghua Unigroup также увеличила свою долю в англо-немецком производителе микропроцессоров Dialog Semiconductor до 9%.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100