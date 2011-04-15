Производители чипов Tsinghua Unigroup и Linxens объединились на $2.6 млрд

Китайский производитель микропроцессоров Tsinghua Unigroup купил своего французского конкурента Linxens, который ранее принадлежал инвесткомпании CVC. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".



Сумма сделки составила $2.6 млрд. Она была заключена более месяца назад, но ни одна из компаний тогда не объявила об этом.



Такая задержка в объявлении - довольно необычный случай. Как правило, о крупных сделках компании извещают сразу после подписания соглашения. Задержка, скорее всего, связана с тем, что самые разные страны ужесточают контроль за сделками в стратегически важных отраслях с участием иностранных компаний, особенно китайских.



Сами китайские власти также всё жёстче контролируют зарубежные приобретения местных компаний. По данным Reuters, сделка ещё требует одобрения немецкого и французского регуляторов, а также профсоюза Linxens.



Напомним, в декабре прошлого года Tsinghua Unigroup также увеличила свою долю в англо-немецком производителе микропроцессоров Dialog Semiconductor до 9%.







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