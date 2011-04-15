Введение аккредитации визовых центров в России может привести к их закрытию. Об этом говорится в газете Российского союза туриндустрии.



Законопроект об обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами (ВЦ) на территории России, может обернуться для турбизнеса и туристов весьма неприятными последствиями. Ни один из действующих операторов ВЦ не соответствует перечисленным в документе критериям. Это значит, что всем иностранным дипмиссиям придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров.



Предложение о внесении изменений в ФЗ-114 "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" поступило на прошлой неделе от депутатов "Единой России". Поправки предполагают возложение на МИД России функции по обязательной аккредитации всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз. То есть официальным авторизованным сервис-провайдерам придется получать еще одно подтверждение их полномочий - уже от МИД РФ. Ни один из действующих операторов ВЦ получить аккредитацию МИД не сможет.



В законопроекте прописаны, например, такие критерии выдачи аккредитации: наличие у оператора филиалов (представительств) не менее, чем в 20 субъектах РФ; наличие опыта работы в сфере оказания услуг, связанных со сбором о обработкой документов, необходимых для получения визы, от имени дипломатических миссий и консульских представительств не менее 3 лет; максимальная доля иностранного участия в уставном капитале - 20%; отсутствие аффилированности с юридическими или физическим лицом, осуществляющим туристскую деятельность; наличие у заявителя технических средств для обработки конфиденциальной информации (в том числе биометрических персональных данных), сертифицированных в соответствии с законодательством РФ.



Сегодня в России работает шесть компаний, управляющих визовыми сервисными центрами: ООО "ВиЭф Сервисес" (бренд VFS Global), ООО "Визавеив" (бренд GVCW - СВЦ Греции), ООО "Виза Менеджмент Сервис" (бренд VMS - Италия), ООО "Блс Интернешнл Сервисес" (бренд BLS - Испания, Индия), ООО "Тлсконтакт (Ру)" (TLS - Великобритания, Швейцария, Бельгия) и АО "Фрейт Линк" (бренд Pony Express). Сведения о каждой содержатся в госреестре юридических лиц и опубликованы в открытых источниках. Из этой информации видно, что, как минимум, по одному пункту - доля иностранного участия в уставном капитале - ни одна из них не пройдет предлагаемую аккредитацию МИД.





"AK&M" от 26.07.2018