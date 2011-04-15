Новые кварталы появятся на месте промзоны в Рязанском районе Москвы

Жилые кварталы, объединенные бульварным променадом, построят на месте общественной зоны N 10 Рязанского района на юго-востоке столицы, сообщила руководитель архитектурно-градостроительного бюро Master's Plan Юлия Зубарик, говорится в материалах Стройкомплекса.



"В структуре общественной зоны были выделены четыре квартала высотных жилых комплексов. Все они будут иметь подземные паркинги, поддерживая концепцию "двор без машин" и активную общественную и торговую функции на первых этажах", - рассказала Ю.Зубарик.



По ее словам, также здесь появятся школы, детские сады, поликлиника, физкультурно-оздоровительный центр и другие общественные объекты.



Еще одним важным планировочным элементом станет бульварный променад.



"AK&M" от 26.07.2018