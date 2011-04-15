Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/07/2018
18:29

Новые кварталы появятся на месте промзоны в Рязанском районе Москвы

Жилые кварталы, объединенные бульварным променадом, построят на месте общественной зоны N 10 Рязанского района на юго-востоке столицы, сообщила руководитель архитектурно-градостроительного бюро Master's Plan Юлия Зубарик, говорится в материалах Стройкомплекса.

"В структуре общественной зоны были выделены четыре квартала высотных жилых комплексов. Все они будут иметь подземные паркинги, поддерживая концепцию "двор без машин" и активную общественную и торговую функции на первых этажах", - рассказала Ю.Зубарик.

По ее словам, также здесь появятся школы, детские сады, поликлиника, физкультурно-оздоровительный центр и другие общественные объекты.

Еще одним важным планировочным элементом станет бульварный променад.

"AK&M" от 26.07.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100