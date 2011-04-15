Совет директоров "Магнита" считает "недостаточно проработанной" сделку по приобретению "СИА Групп"

Совет директоров ПАО "Магнит" рассмотрел стратегию развития логистики для магазинов и аптек и вопрос о приобретении фармацевтического дистрибьютора "СИА Групп". Об этом говорится ритейлера.



"Совет директоров счел предварительные условия сделки недостаточно проработанными. Тем не менее, Совет разделяет стратегическое видение менеджмента о необходимости инвестирования в логистическую инфраструктуру с целью улучшения ценностного предложения покупателю и результатов LFL. В дополнение к текущей работе с Boston Consulting Group, Совет рекомендовал менеджменту привлечь инвестиционный банк для изучения оптимальной стратегии усовершенствования логистической инфраструктуры с целью выявить подходящий актив и условия, после чего представить предложение Совету", говорится в сообщении.



Совет директоров также рассмотрел и одобрил основные условия краткосрочной Программы мотивации группы компаний ПАО "Магнит", в основе которой лежит бОльшая доля бонусов за результативность в общей компенсации, причем размер бонусов напрямую связан с достижением ключевых показателей эффективности, включающих выручку, LFL продажи и EBITDA в качестве общекорпоративных ключевых показателей эффективности, а также индивидуальных КПЭ, зависящих от зоны ответственности каждого топ-менеджера.



ПАО "Магнит" (Краснодар, ИНН 2309085638) является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через одноимённую сеть магазинов.



Чистая прибыль ПАО "Магнит" по МСФО за I полугодие 2018 года упала на 14.4% до 17.767 млрд руб. с 20.748 млрд руб. годом ранее на фоне снижения EBITDA, частично компенсированного оптимизацией расходов на уплату процентов и налогов. Маржа чистой прибыли составила 3%. Выручка увеличилась на 7.2% до 595.263 млрд руб. с 555.025 млрд руб. на фоне 11.7% роста торговой площади и сокращения LFL продаж на 4.5%. Показатель EBITDA сократился на 9.6% до 44.1 млрд руб. с 48.79 млрд руб.



В течение второго квартала компания открыла (net) 335 магазинов. Общее количество магазинов сети на 30 июня 2018 года составило 16960 (12503 "магазина у дома", 244 гипермаркета, 213 супермаркетов "Магнит Семейный" и 4000 магазинов дрогери).



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