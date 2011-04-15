Цены на бензин за неделю, с 16 по 22 июля, практически не изменились и составили 43.34 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 16 по 22 июля 2018 года, практически не изменились и составили 43.34 руб. за литр (-0.1%). Об этом свидетельствуют данные Росстата.



За прошедшую неделю снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в 36 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего цены на него снизились в Брянске - на 1.5%, Курске - на 0.8%, Орле и Кызыле - на 0.7%.



В семи центрах субъектов Российской Федерации отмечалось увеличение цен на бензин автомобильный. Более всего он подорожал в Грозном и Чите - на 0.5% и 0.3% соответственно.



В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный в среднем не изменились.



На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40.69 до 43.99 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44.59 до 47.45 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.70 до 42.79 руб., марки АИ-95 - от 43.75 до 45.84 руб. за литр.





"AK&M" от 26.07.2018