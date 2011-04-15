Дайджест газеты "Ведомости" от 27 июля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 27 июля 2018 года.







"СУММЕ" НЕ ДО ПОРТА



Группа "Сумма", управляющая активами находящегося под арестом Зиявудина Магомедова, ведет переговоры о продаже АО "Открытый порт Находка" (ОПН) структурам Дмитрия Босова. Об этом рассказали "Ведомостям" четыре человека, близких к разным сторонам переговоров. Кроме Босова активом интересовался и Роман Троценко, добавляют трое из них. Актив оценен в 1,45 млрд руб., продолжают они.



Никаких обязывающих документов пока не подписывалось, подчеркивает близкий к одной из структур Босова человек. Подробности на первой полосе.





"РЕГИОН" СМЕНИЛ ЮКОС У ВОКЗАЛА



Структура группы "Регион" может построить жилой квартал рядом с бывшей штаб-квартирой нефтяной компании ЮКОС, рассказали "Ведомостям" два риэлтора, работающих в районе Павелецкого вокзала. Именно здесь - на 3,5 га по Дубининской улице - в 2015 г. градостроительно-земельная комиссия разрешила фирме "Топмастер-риэлти" и связанным с нею фирмам возвести комплекс общей площадью 111 000 кв. м. Из них под жилье предполагалось отвести 87 500 кв. м, остальное - под коммерческую недвижимость и социальную инфраструктуру.



"Топмастер-риэлти", учрежденная ЮКОСом, в 2007 г. вместе с другими активами нефтяной компании по итогам аукциона досталась фирме "Прана".





FORBES. ИНСТРУМЕНТ ИЛЛЮЗИОНИСТА



Редакции российского журнала Forbes объявили, что теперь исполнять обязанности главного редактора издания будет Андрей Золотов, который до сих пор был главным редактором приложения Forbes Life. Золотов заменил Николая Мазурина, который был и. о. главного редактора с июня - после увольнения с должности главного редактора Николая Ускова.



Журнал Forbes Life и одноименная рубрика на сайте посвящены стилю жизни бизнесменов. Там выходят в основном партнерские материалы.



Золотов до Forbes работал в журнале GQ, которым прежде руководил Усков.



В четверг редакция Forbes обратилась с заявлением в прокуратуру Москвы. Это случилось после того, как журналисты не обнаружили в свежем номере Forbes за август статьи "Дела семейные" о братьях Зиявудине и Магомеде Магомедовых. Позже этот материал появился на сайте Forbes.





"МАГНИТ" МЕНЯЕТСЯ В ЛИЦЕ



"Магнит" снова замедлился. После небольшого ускорения в I квартале, когда выручка увеличилась на 8,1% год к году, во II квартале она прибавила 6,5% до 306,7 млрд руб., сообщила компания. Это ниже ожиданий рынка: консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал 310,4 млрд руб.



Основной конкурент "Магнита" и лидер рынка X5 Retail Group во II квартале нарастил выручку на 19,4% до 380,9 млрд руб.



В первом полугодии выручка "Магнита" росла в основном благодаря открытию новых точек: торговая площадь выросла на 11,7%. Из "зрелых" магазинов продолжался отток клиентов.





"АВТОВАЗ" ОБОГАЩАЕТСЯ



"АвтоВАЗ" в первом полугодии этого года получил 3,1 млрд руб. чистой прибыли против чистого убытка в 4,4 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании по МСФО. Выручка увеличилась на 31,5% до 134,7 млрд руб.



Последним прибыльным годом для "АвтоВАЗа" был 2012-й, когда компания заработала 29,2 млрд руб. В прошлом году "АвтоВАЗ" вышел на операционную прибыль.



Основными причинами улучшения финансовых результатов в первом полугодии 2018 г. "АвтоВАЗ" называет успешные продажи Lada на внутреннем рынке, в том числе благодаря госпрограммам стимулирования спроса, рост экспортных поставок.





АКТРИСА ДОЛЖНА КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА СЕБЕ



Для российского кино и театра Ингеборга Дапкунайте всегда была особенной: прибалтийский акцент, нездешний шик - даже не литовский, а какой-то парижский. Когда в Театре наций вышел "Цирк" Максима Диденко: Ингеборга, играя американскую кинозвезду Марион, парит над сценой, поет и танцует. Критики и зрители единодушно отметили и как отважна актриса, и в какой она отличной физической форме. А еще - очевидное соответствие не только роли американской звезды, но и первой исполнительнице этой роли, Любови Орловой в роли Марион, хотя, по словам Дапкунайте, "задачи такой не было".



Она кажется вездесущей. По-прежнему много снимается и играет в театре. Преподает в Московской школе кино. Занимается благотворительностью: спродюсировала спектакль "Прикасаемые" фонда поддержки слепоглухих "Со-единение".





TELEGRAM ВЫДАЕТ ПАСПОРТА



Telegram Passport - это единый способ для авторизации пользователей в сервисах, где требуется подтверждение личности, объясняет Telegram. Она позволяет однажды загрузить документы при помощи мессенджера, а затем делиться своими данными с сервисами, которые требуют подтверждения личности - например, финансовыми сервисами, ICO и другими. Все документы, удостоверяющие личность, будут храниться в облаке Telegram и будут защищены шифрованием, обещает Telegram. Для мессенжера, подчеркивается в сообщении, эти данные просто "тарабарщина" и мессенджер не имеет доступа к информации, хранящейся в Telegram Passport.





НОВАЯ ЖИЗНЬ В КРЕДИТ



Кредиторская задолженность россиян растет, что не очень хорошо, но пока она не превышает уровня 2014 г., так что ситуация в целом комфортная. Другое дело, банки все неохотнее выдают необеспеченные потребкредиты на небольшие суммы, так что заемщики идут в микрофинансовые институты: во 2 кв. 2018 г. они выдали микрокредитов на 42% больше, чем годом ранее, подсчитало Национальное кредитное бюро (НБКИ).



Такой бурный рост дорогостоящих кредитов в разы отстает от роста доходов россиян, что в принципе делает неустойчивой складывающуюся кредитную модель потребления.









Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 27.07.2018