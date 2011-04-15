"Энел Россия" в I полугодии снизила выработку электроэнергии на 1.8% до 19.018 млрд кВт ч

Электростанции ПАО "Энел Россия" в первом полугодии 2018 года снизили выработку электроэнергии на 1.8% до 19.018 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.



Чистый отпуск электроэнергии упал также на 1.8% до 17.998 млрд кВт ч. Продажи тепловой энергии сократились на 3.1% до 2.753 млн. Гкал.



ПАО "Энел Россия" (ранее - ОАО "Энел ОГК-5", ИНН 6671156423) зарегистрировано в Екатеринбурге 27 октября 2004 года. Производственными филиалами компании являются Конаковская, Невинномысская, Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС. Общая установленная мощность электростанций общества составляет 9428.7 МВт по выработке электроэнергии и 2382 Гкал по теплу. Электростанции "Энел России" в I квартале 2018 года снизили выработку электроэнергии на 4.3% до 9.673 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Уставный капитал общества составляет 35.372 млрд руб. и разделён на 35371898370 обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. Доля ENEL S.p.A. в уставном капитале компании составляет 56.43%, PFR Partners Fund I Limited - 19.03%, Prosperity Capital Management - 8.23%, ПАО "Банк ВТБ" - 3.87%, прочих миноритарных акционеров - 12.44%.



Чистая прибыль ПАО "Энел Россия" по МСФО в 2017 году выросла на 94.77% до 8.544 млрд руб. с 4.387 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3.03% до 74.4 млрд руб. с 72.211 млрд руб., прибыль операционной деятельности - на 35.19% до 13.97 млрд руб. с 10.334 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 98.86% до 10.933 млрд руб. с 5.498 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 27.5% до 17.732 млрд руб. с 13.909 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Энел Россия" по МСФО в I квартале 2018 года снизилась на 25.18% до 2.319 млрд руб. с 3.1 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка упала на 4.96% до 18.542 млрд руб. с 19.51 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Энел Россия" по РСБУ в 2017 году выросла на 16.9% до 5.942 млрд руб. с 5.083 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.9% до 74.458 млрд руб. с 72.361 млрд руб., прибыль от продаж - на 50.26% до 11.34 млрд руб. с 7.547 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 13.98% до 7.687 млрд руб. с 6.744 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Энел Россия" по РСБУ в I квартале 2018 года снизилась на 34.25% до 1.968 млрд руб. с 2.993 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка упала на 4.05% до 18.745 млрд руб. с 19.536 млрд руб.







"AK&M" от 27.07.2018