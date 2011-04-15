Бобровский НПЗ выставлен на продажу за 600 млн руб.

"Бобровский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ, Воронежская область), одним из участников строительства которого был бывший воронежский вице-губернатор Борис Китаев, выставлен на продажу за 590 млн руб. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ - Воронеж".



Эта сумма составляет 30% от первоначальных инвестиций в завод в размере 2 млрд руб.



Сообщение о продаже расположенного в райцентре Бобров НПЗ представители компании опубликовали в июле на Avito.ru. Как говорится в объявлении, предприятие представляет собой действующее налаженное производство нефтепродуктов, занимающееся оказанием услуг по переработке давальческой нефти, наливу нефтепродуктов, с отлаженными каналами сбыта продукции и структурой закупок сырья.



Собственники готовы продать актив за 590 млн руб., тогда как его рыночная стоимость превышает 1.6 млрд руб., говорится в отчёте оценщика ООО "Агентство независимой экспертизы собственности".



По данным оценщика, на НПЗ возможна работа двух нефтеперерабатывающих установок мощностью по сырью 25 и 100 тыс. т в год. Они могут выпускать неэтилированные бензины марок А-76 и АИ-92, топочный мазут, дизельное топливо, а также топливо для реактивных двигателей ТС-1. Вместе с имущественным комплексом из нефтеперерабатывающих установок, нескольких зданий, железнодорожных путей, водопроводных сетей, газопроводов, топливопроводов, ёмкостей для топлива, котельной и насосных станций продаются три земельных участка общей площадью более 180 тыс. кв. м. Всё имущество - в собственности у продавца.



В отчёте говорился, что предприятие и земля принадлежат местному ООО "Финансовая компания "Ростэнергоресурс" и частному лицу - Роману Попову.



"Ростэнергоресурс" - специализировавшаяся на переработке шлака и отходов структура известного в 2000-х годах воронежского бизнесмена Александра Насонова, который был одним из основных инвесторов строительства НПЗ. Р.Попов работает замдиректора воронежского ритейлера "Центрторг", а также является совладельцем воронежских ресторанов IlTokio, "Место" и "Кинзадза".



Связаться с А.Насоновым изданию не удалось. "Ростэнергоресурс" в начале 2018 года был исключён из ЕГРЮЛ как не ведущее деятельностью юрлицо. Ликвидированы также ещё около десятка юрлиц предпринимателя, в том числе и ООО "Бобровский нефтеперерабатывающий завод", которое первоначально занималось проектом строительства предприятия. У него на момент ликвидации в 2011 году было 20.83% ООО. Такие же доли были у Екатерины Насоновой, экс-футболиста сборной России Ивана Саенко и Алхаса Алхасова. 16.68% в НПЗ контролировал Борис Китаев, вице-губернатор Воронежской области по инвестициям (с 2001 по 2009 год), во время управления регионом Владимира Кулакова.



Проект строительства НПЗ был анонсирован ещё в 2007 году. На тот момент объём вложений в него оценивался в 2 млрд руб. В 2011 году предприятие было достроено. Но инвесторы не смогли запустить завод, так как он не соответствовал требованиям Ростехнадзора и не мог получить лицензию. Вскоре после этого ООО "Бобровский нефтеперерабатывающий завод" ушло в процедуру банкротства. Она закончилась в 2013 году тем, что основная часть имущества перешла под контроль связанных с Александром Насоновым юрлиц.



Управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что рентабельность небольшого НПЗ на этапе строительства составляла 6.3%, но после налогового манёвра сократилась до 1.5-1.8%, "которые не устраивают никого".



"Именно этим, на мой взгляд, объясняется такая скидка от рыночной цены. При такой рентабельности срок окупаемости составит до 50 лет, а на деле, скорее всего, принесёт убытки - цена на нефть и налоговые условия не являются константой", - полагает И.Жарский. Он также предположил, что новому собственнику придется инвестировать в модернизацию производства.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"