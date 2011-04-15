Группа "Сумма" может продать строящийся в порту Находка терминал

Группа "Сумма", которая управляет активами находящегося под арестом Зиявудина Магомедова, ведёт переговоры о продаже АО "Открытый порт Находка" (ОПН) структурам Дмитрия Босова. Об этом "Ведомостям" рассказали четыре человека, близких к разным сторонам переговоров.



Кроме Д.Босова, активом интересовался и Роман Троценко, добавляют трое из них. По их словам, актив оценен в 1.45 млрд руб.



Никаких обязывающих документов пока не подписывалось, подчеркивает близкий к одной из структур Д.Босова человек. "Потенциально порт может быть интересен, но целесообразность его приобретения сейчас небесспорна, - объясняет он. - Гарантировать загрузку порта не позволяет пропускная способность железных дорог". Кроме того, на Дальнем Востоке уже есть большие мощности по перевалке угля, в том числе порт Восточный, а Д.Босовым строится порт Вера (20 млн т в год), напоминает собеседник.



Возможная сделка может быть осложнена тем, что Зиявудин Магомедов с марта находится под арестом. Вместе со старшим братом Магомедом он обвиняется в создании преступного сообщества и хищении госсредств на общую сумму около 2.5 млрд руб.



Очевидно, что такая сделка возможна только при согласии на неё властей, отмечает политолог Алексей Макаркин.



Представитель группы "Сумма" информацию о подготовке сделки отрицает. Представители Д.Босова и Р.Троценко от комментариев отказались.



Если сделка состоится, то будет продана кипрская Silkenio Enterprise Ltd, которой принадлежит 100% в ОПН. Последняя строит в порту Восточный (Находка) угольный терминал "Север" мощностью около 20 млн т. Инвестиции в проект должны были составить около 12.8 млрд руб. Запустить терминал планировалось в 2018 году. Исходя из текущего состояния объекта, можно предположить, что до сих пор в него было проинвестировано не более 1 млрд руб., считает гендиректор агентства "Infoline-аналитика" Михаил Бурмистров.



Покупателю перейдут и обязательства перед ВЭБом, который открыл ОПН кредитную линию для строительства порта на $200 млн, знает близкий к "Сумме" человек.



Группа "Сумма" - это диверсифицированный холдинг, объединяющий перспективные и динамично развивающиеся активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. В компаниях группы, которые присутствуют в почти 40-ка регионах России и за рубежом, занято более 25 тыс. человек. Основатель и акционер компании - Зиявудин Магомедов.



Основные активы группы "Сумма" сосредоточены в транспортных компаниях: 25.07% в Трансконтейнере (крупнейший в России оператор контейнерных перевозок), 25% в "Новороссийском морском торговом порте" (НМТП), 32.5% - в компании "Дальневосточное морское пароходство" (одна из крупнейших судоходных компаний РФ, Far-Eastern Shipping Company, FESCO). Холдингу также принадлежит 50% минус 1 акция "Объединенной зерновой компании" и крупный пакет акций в "Новороссийском комбинате хлебопродуктов". Кроме того, "Сумма" владеет активами в топливно-энергетическом комплексе России (82% в "Якутской топливно-энергетической компании", ЯТЭК), а также рядом активов в строительстве.







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