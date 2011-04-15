Ростех одобрил продажу 75% - 1 акция "Технодинамики"

Правление и наблюдательный совет корпорации "Ростех" решили продать 75% минус 1 акцию авиастроительного холдинга "Технодинамика". Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".



Сделка может состояться в конце 2018 года, сказал глава Ростеха Сергей Чемезов.



"Сегодня идёт оценка всех активов и согласование со всеми федеральными органами исполнительной власти. Надеюсь, что до конца года мы получим все необходимые согласования и объявим конкурс. Конкурс будет закрытым", - цитируют С.Чемезова информагентства.



Как сообщалось ранее, в сентябре 2017 года правление Ростеха одобрило продажу контрольного пакета "Технодинамики" группе компаний "Динамика".



Доля госкорпорации в авиастроительном холдинге составляет 94.92%. Оставшийся пакет акций находится под контролем Росимущества.



Ранее Сергей Чемезов рассказывал о планах создать единый авиаконцерн по образцу Airbus, который объединит все ключевые предприятия отрасли. Среди компаний, которые могли бы войти в концерн, он называл и "Технодинамику".



Холдинг "Технодинамика" специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. "Технодинамика" включает 35 предприятий, расположенных по всей стране - в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав госкорпорации "Ростех".



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб. Показатель EBITDA составил 268 млрд руб.









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