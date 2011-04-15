Mail.Ru купила 20% компании United Media Agency за 1.36 млрд руб.

Mail.ru Group купила 20% акций в компании по лицензированию музыки для дальнейшего распространения в интернете United Media Agency (UMA) за 1.36 млрд руб. Об этом сообщает издание RNS со ссылкой на материалы Mail.ru.



Компания UMA является разработчиком приложения Boom, с помощью которого пользователи слушают музыку "Вконтакте" на платной основе.



"В мае 2018 года компания осуществила покупку 20% акций музыкальной библиотеки Salerton Investments Limited (UMA) на общую сумму 1.36 млрд руб.", - говорится в отчёте Mail.ru.



Компания United Media Agency, созданная в 2014 году, является постоянным партнёром Mail.ru Group.



Mail.Ru Group Limited - холдинговая компания для ряда "дочек", включая российские операционные компании.



Чистая прибыль Mail.Ru Group по МСФО в первом полугодии 2018 года снизилась на 51.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3.039 млрд руб. Без учета этого расхода совокупная чистая прибыль компании снизилась на 24%. Совокупная сегментная выручка компании выросла на 29% до 33.577 млрд руб. Совокупный сегментный показатель EBITDA снизился на 17% до 7.652 млрд руб. Остаток денежных средств на счетах по состоянию на 30 июня 2018 года составил 8.565 млрд руб.







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