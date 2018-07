Сеть отелей Н.Белых перешла к новой управляющей компании

У сети отелей в Перми, Кирове и Екатеринбурге, которой раньше управляли структуры, близкие к экс-губернатору Кировской области Никите Белых, появилась новая управляющая компания. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".



В частности, пермский отель Hilton Garden Inn Perm в ближайшее время сменит вывеску и будет работать под новым брендом Four Elements Hotels.



На стадии ребрендинга также находятся отель Double Tree by Hilton в Екатеринбурге и Hilton Garden Inn в Кирове. На сайте Four Elements уже размещена информация об отелях в Перми, Екатеринбурге и Кирове. Во II квартале 2019 года планируется присоединение четвёртого отеля в Подмосковье - Four Elements Hotel Borodino. Также в настоящее время ведутся переговоры о присоединении ещё шести объектов, в том числе расположенных в Европе.



Сайт 4ehotel.ru зарегистрирован 25 июня 2018 года ООО "Фор Элементс Хоспиталити" (ФЭХ). Эта компания была создана в Москве в ноябре 2018 года Олегом Зыкиным, который ранее возглавлял и владел ООО "Норвик Консалт", а также является гендиректором ООО "Балтикс". Последнее юридическое лицо учреждено в 2013 году - АО "Норвик Банк". О.Зыкин заявил "Ъ", что новая управляющая компания не имеет никакого отношения к "Норвик Банку".



Владельцами отелей в Перми, Кирове и Екатеринбурге ранее были структуры, которые считались близкими к группе "Бизнес-контакт", управлявшей активами бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Все три объекта находились в залоге у "Норвик Банка", который несколько лет назад выделил структурам сети в виде кредита $20 млн.



Отелями в Перми, Екатеринбурге и Кирове ранее управляла УК BS Hospitality Management, созданная в 2008 году. В текущем году арбитражный суд Пермского края признал BS Hospitality Management (переименована в ООО "Отель Сервис") банкротом. Владельцем УК BS Hospitality Management являлся её директор Сергей Сташков, который до недавнего времени также возглавлял ООО "БСХМ Плюс" (переименовано в "Дом Хоспиталити"), управляющее гостиничным бизнесом.



Как пояснял ранее С.Сташков, компания управляет отелями семейства Hilton в Казани и Оренбурге, а также ещё рядом проектов, которые она "пока сильно не афиширует". Объекты под брендом Hilton в Перми, Екатеринбурге и Кирове, по его словам, к УК и к нему лично сейчас не имеют никакого отношения.



В то же время пермский отельер Александр Полев предполагает, что смена бренда может быть связана с экономическими причинами.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"