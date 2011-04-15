Дайджест газеты "Коммерсант" от 27 июля 2018 года





ПОДХОД РОСОБРНАДЗОРА СОЧЛИ НЕНАУЧНЫМ



Ученые РАН из клуба "1 июля" резко раскритиковали решение правительства дать Рособрнадзору полномочия проверять академические институты. Члены влиятельного неформального сообщества заявили, что экспертов службы "и близко нельзя подпускать к науке и образованию". Более того, ученые указывают Рособрнадзору, что на самом деле именно РАН должна провести "тщательный анализ качества его работы". В Рособрнадзоре заявили "Ъ", что собираются координировать с РАН "все действия в этой сфере".





КРИЗИС ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА ГОСПОДДЕРЖКИ



ФАС хочет ограничить господдержку на создание новых производств в профицитных отраслях промышленности. Об этом уже просили металлурги, но в рамках новой инициативы идею планируется распространить и на другие отрасли. Помимо металлургии сегодня свободные мощности есть в машиностроении, нефтепереработке, вагоно- и судостроении. Однако причины, которые к этому привели, перспективы загрузки и срок перехода от профицита к дефициту всегда разные, что, по мнению экспертов и участников рынка, затрудняет разработку единого подхода.





ГУБЕРНАТОРСКИЕ ВЫБОРЫ ТЕРЯЮТ СТАТУС



В большинстве регионов, где проходят губернаторские выборы, завершилась подача документов на регистрацию кандидатов. Только в трех субъектах на выборы от партий парламентской оппозиции выдвинулись депутаты Госдумы, все они представляют ЛДПР. В нескольких регионах в кампаниях не участвуют даже депутаты регионального уровня. В четырех регионах не выдвинула своих представителей КПРФ.





"ЕСЛИ БЫ ЭТО БЫЛ РОССИЙСКИЙ САМОЛЕТ, МЫ БЫ ЗАДЕЙСТВОВАЛИ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ"





Бывший министр обороны Израиля и экс-начальник генштаба Армии обороны страны генерал-лейтенант Моше Яалон рассказал корреспонденту "Ъ" Марианне Беленькой, чего хотят израильские политики от России и почему иранская угроза для Израиля страшнее террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Разговор состоялся за несколько часов до того, как ракеты ИГ впервые упали на территорию Израиля.





ШАЛАНДЫ, ПОЛНЫЕ СУБСИДИЙ



Как стало известно "Ъ", Росрыболовство предлагает субсидировать из бюджета не менее 25% стоимости строительства малотоннажного рыбопромыслового флота. Для этого в ближайшие пять лет потребуется 3 млрд руб., из которых 500 млн руб.- уже в этом году. Государство и так активно поддерживает и судостроение, и рыбную отрасль, но там называют имеющиеся механизмы неподходящими для малотоннажного флота. В Минпромторге считают нужным как минимум доработать инициативу, определив размер субсидий по каждому проекту.





ДОЛЖНИКИ НЕ УЗНАЮТ КОЛЛЕКТОРА В ЛИЦО



Поправки в закон о взыскании долгов физических лиц обещают значительно усложнить жизнь должникам. В соответствии с ними гражданин будет узнавать о передаче долга от кредитора к коллектору лишь на специальном ресурсе в интернете. При этом в реестре будут раскрывать данные должника, составляющие банковскую тайну, однако будет отсутствовать информация о взыскателе. Эксперты отмечают, что реализация данной инициативы увеличит риски заемщика, так как о его долгах можно будет "узнать, не выходя из дома".









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"AK&M" от 27.07.2018