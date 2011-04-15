Настроения на мировых рынках в конце недели сохранились неплохими. Рынки развивающихся и развитых стран, согласно индексам MSCI, не показали согласованной динамики: в целом настраивающие на переход к конструктивному диалогу США с ЕС по торговым вопросам и избежание сценария полномасштабных "торговых войн" итоги встречи gрезидента США Д.Трампа и главы Еврокомиссии Ж.-К. Юнкера были нивелированы неожиданным повышением нервозности на американском рынке акций после не впечатливших инвесторов отчетности Facebook и операционных данных McDonald's, а также не оправдавших ожиданий цифр по заказам на товары длительного пользования в стране (+1% м/м вместо ожидавшихся +3% м/м). Об этом говорится в комментарии Евгения Локтюхова, Отдел экономического и отраслевого анализа



Управления аналитики и стратегического маркетинга Промсвязьбанка.

Сдерживающее влияние на рынки оказало и повышение доходности гособлигаций США, с приближением доходности 10-летних UST, ключевого ориентира долларовых ставок, к психологически важной отметке в 3%. Впрочем, товарные рынки чувствовали себя достаточно неплохо на фоне снижения риска "торговых войн".



Сегодня азиатские рынки демонстрируют преимущественно повышательную динамику благодаря более высоким ценовым уровням на сырье, а также неплохой отчетности Amazon, вышедшей после окончания торгов в США и указывающей на хорошее состояние hi-tech сектора. Фьючерсы на индексы США и Европы также указывают на преобладание сдержанно позитивных настроений на развитых рынках и неготовность участников рынка с активным продажам на таком зыбком фундаменте, как сильное падение акций Facebook, причем без явного, понятного рынкам, негатива.



Аналитики склонны оценивать конъюнктуру мировых рынков в последний день недели как слабо позитивную, с перспективой улучшения в течение дня. Из значимых событий пятницы отметим публикацию первой оценка ВВП США за II квартал, ожидания экспертов по которой весьма расходятся. Российские инвесторы сегодня будут ждать итоги заседания Банка России. Аналитики не ждут изменения ключевой ставки и сильного влияния его на рынок акций.





"AK&M" от 27.07.2018