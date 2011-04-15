Рубль чувствует себя неплохо, полагают аналитики

В четверг рубль укрепился против иностранных валют. Но если в паре с долларом подъем носил символический характер, то евро подешевел почти на 0,4%, отражая ситуацию на Forex, где осторожные заявления главы ЕЦБ Драги спровоцировали ощутимую просадку единой валюты по всему спектру рынка. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекc" Игоря Ковалева.



В целом рубль чувствует себя неплохо, несмотря на уход фактора налогового периода со сцены, вследствие чего валюта снова станет более зависимой от внешних раздражителей. Определенной опорой в данной ситуации служит дорожающая нефть, которая медленно, но верно отыгрывает недавние потери.



Что касается угрозы новых санкций, рубль довольно быстро реабилитировался от риторики американских сенаторов, несмотря на то, что в список может попасть долговой рынок РФ.



Отчасти инвесторы уже выработали иммунитет к подобным анонсам, отчасти проигнорировали их, поскольку вопрос введения ограничений в отношении госдолга поднимался уже не раз, но дальше слов так и не заходило.



Несмотря на стойкость рубля, понижательные риски сохраняются, в том числе со стороны США. Так, накануне вечером американская Нацразведка опубликовала доклад, в котором говорится, что Россия использует кибершпионаж против Штатов и их союзников. Обвинения подобного рода - не новость для Москвы, но все же могут снизить аппетит инвесторов к российским активам, включая рубль.



В краткосрочной перспективе российская валюта будет ориентироваться на поведение доллара, тон которому в свою очередь задаст сегодняшний отчет по ВВП США за второй квартал. Сильные показатели способны активизировать покупки "американца", который в этом случае может завершить торговую неделю над отметкой 63 руб. Что же касается заседания Банка России, от регулятора не ждут изменения ставки, и, скорее всего, его риторика будет нейтральной для отечественных активов.





"AK&M" от 27.07.2018