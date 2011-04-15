ЦБ запретит физлицам приобретать субординированные инструменты банков

Сделки с субординированными облигациями, а также договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются субординированные облигации, смогут совершаться только квалифицированными инвесторами, являющимися или признанными таковыми в соответствии с законодательством, предусматривается в проекте указания Банка России.



Такой подход позволит ограничить риски неквалифицированных инвесторов, которые не обладают достаточным опытом и знаниями, чтобы оценить все последствия приобретения подобных инструментов.



Одновременно в документе устанавливаются требования к порядку, форме и содержанию информации, которая должна быть предоставлена квалифицированному инвестору при совершении им операций с указанными финансовыми инструментами. В частности, до совершения сделки инвестор должен быть проинформирован о сущностных характеристиках финансового инструмента, а также рисках, связанных с инвестированием в такой инструмент.



Нововведения регулятора не будут касаться субординированных облигаций, которые были выпущены до вступления в силу данного нормативного акта.





"AK&M" от 27.07.2018