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27/07/2018
12:43

ЦБ запретит физлицам приобретать субординированные инструменты банков

Сделки с субординированными облигациями, а также договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются субординированные облигации, смогут совершаться только квалифицированными инвесторами, являющимися или признанными таковыми в соответствии с законодательством, предусматривается в проекте указания Банка России.

Такой подход позволит ограничить риски неквалифицированных инвесторов, которые не обладают достаточным опытом и знаниями, чтобы оценить все последствия приобретения подобных инструментов.

Одновременно в документе устанавливаются требования к порядку, форме и содержанию информации, которая должна быть предоставлена квалифицированному инвестору при совершении им операций с указанными финансовыми инструментами. В частности, до совершения сделки инвестор должен быть проинформирован о сущностных характеристиках финансового инструмента, а также рисках, связанных с инвестированием в такой инструмент.

Нововведения регулятора не будут касаться субординированных облигаций, которые были выпущены до вступления в силу данного нормативного акта.


"AK&M" от 27.07.2018
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