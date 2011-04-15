Банк "Открытие" завершил формирование банка непрофильных активов

Банк "Открытие" завершил основные этапы формирования Банка непрофильных активов (БНА). Об этом говорится в сообщении банка.



На сегодняшний день успешно и в изначально заявленные сроки закончен ключевой этап формирования БНА - юридическое и операционное присоединение банка "Рост" к банку "Траст". Создана операционная платформа для последующей эффективной деятельности БНА.



Консолидация непрофильных активов на балансе БНА находится в завершающей стадии. На сегодняшний день разработаны все структурные решения, получены необходимые корпоративные и акционерные согласования. Объем портфеля БНА превысит 2 трлн руб.



Акционером Банка непрофильных активов с долей 97% станет Фонд консолидации банковского сектора. У банка "Открытие" останутся 2%, владельцем 1% акций станет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).



Банк непрофильных активов возглавит член правления банка "Открытие" Александр Соколов. Его кандидатура в качестве президента-председателя правления банка "Траст" утверждена ЦБ РФ.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".





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