Ростех создал парашют для эвакуации с небоскребов

Ростех впервые продемонстрировал уникальную разработку для эвакуации людей из высотных зданий - индивидуальную парашютную систему специального назначения "Шанс". Об этом говорится в сообщении Госкорпорации.



Первая открытая демонстрация новинки состоялась на аэродроме "Киржач" в рамках открытия производственного комплекса АО "НИИ Парашютостроения" холдинга "Технодинамика", входящего в состав Госкорпорации.



В отличие от обычных парашютных систем "Шанс" позволяет десантировать человека со сверхмалых высот - от 30 м (высота девятиэтажного дома) и выше. В состав изделия входит вытяжное звено, которое обеспечивает замыкание боковых клапанов и вытягивание куполов, три парашюта, удерживающих заданную скорость приземления, а также ранец с подвесной системой. При этом парашют раскрывается на нужной высоте самостоятельно, и его использование не требует специальной подготовки.



"Растущая урбанизация приводит к появлению все большего количества высотных зданий. Несмотря на повышенные требования к безопасности таких объектов, экстренная эвакуация из них в случае ЧС часто затруднена. Для решения этой проблемы создана система "Шанс", которая может значительно упростить проведение спасательных работ в современных мегаполисах. В своем роде это уникальная разработка, в которой, несмотря на кажущуюся простоту, сконцентрированы лучшие достижения отечественного парашютостроения", - рассказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, цитируемый в сообщении.



В текущей комплектации парашют предназначен для спуска человека массой от 50 до 120 кг с высоты не менее 30 метров. Система обладает собственной массой 4.8 кг и габаритами 50х30х20 см.



"Система прошла ряд стендовых испытаний. Изделие однозначно будет востребовано компаниями, эксплуатирующими высотные сооружения, - это и бизнес-центры, и отели, и многоэтажные объекты жилой недвижимости", - отметил глава "Технодинамики" Игорь Насенков.



Открытая в Киржаче сегодня новая производственная линия "НИИ Парашютостроения" позволит нарастить объем производства отечественных парашютных систем в 3 раза, выпуская более 2 тыс. изделий в год. На предприятии будут производить парашютные системы всех основных видов: грузовые, специальные, боеприпасные, тормозные, космические, людские и другие, в том числе - крупногабаритные с площадью купола более 1 тыс. кв.м.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



"AK&M" от 27.07.2018