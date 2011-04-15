Северный вестибюль станции метро "Каховская" будет закрыт до 3 августа

Северный вестибюль станции московского метро "Каховская", который ведет на Азовскую улицу, закрыт на ремонт до 3 августа. Южный вестибюль работает как обычно, сообщил Стройкомплекс.



Специалисты обновят лестницы, ведущие с платформы в вестибюль. Работы будут вестись круглосуточно, передает mos.ru.



Выйти со станции "Каховская" можно будет через южный вестибюль и через станцию "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.



Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.





"AK&M" от 27.07.2018