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27/07/2018
13:32

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7.25% годовых

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7.25% годовых. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Хотя годовая инфляция остается ниже цели, формируется тенденция ее возвращения к 4%. Банк России прогнозирует годовые темпы роста потребительских цен в 3.5–4% в конце 2018 года и временное превышение годовой инфляцией 4% в 2019 году в связи с запланированным увеличением налога на добавленную стоимость. Годовые темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года, подчеркивает ЦБ.

Баланс рисков смещен в сторону проинфляционных рисков. Сохраняется неопределенность относительно степени влияния налоговых мер на инфляционные ожидания, а также неопределенность развития внешних условий.

Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза. ЦБ считает наиболее вероятным переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2019 году.


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