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27/07/2018
17:59

ЕЦБ намерен завершить скупку активов в конце 2018 года

Европейский центробанк (ЕЦБ) 26 июля подтвердил, что свернёт программу скупки активов в конце 2018 года, отметив, что риски, связанные с глобальным торговым конфликтом, не требуют отступления от планов регулятора. Об этом сообщает Reuters.

Глава ЕЦБ Марио Драги сказал, что необходимости менять прогноз в отношении ставок нет. По итогам заседания 26 июля регулятор оставил ключевые ставки на рекордно низких уровнях.

ЕЦБ подтвердил, что планирует сократить объём скупки активов и завершить программу в конце текущего года, и повторил, что ждёт сохранения ключевых ставок на текущих уровнях, как минимум, до осени 2019 года.

В то же время глава регулятора указал на возникновение признаков некоторого ослабления экономики еврозоны. Темпы роста экспорта несколько замедлились, а глобальная торговая война, если она всё же разгорится, полностью изменит ситуацию в экономике, полагает он.

Однако итоги встречи главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа вызвали надежду на то, что полномасштабного торгового конфликта удастся избежать. Юнкер сказал, что стороны договорились на время переговоров о торговле воздержаться от введения новых пошлин, в том числе от угрозы США ввести тарифы на автомобили и запчасти из Европы.

Глава ЕЦБ также отметил, что члены совета управляющих не обсуждали реинвестирование средств от скупки активов. "Значительные монетарные стимулы по-прежнему необходимы", - добавил он.

Драги также сообщил, что регулятор видит обнадёживающие знаки в отношении инфляции, однако говорить о победе пока рано. ЕЦБ по итогам заседания подтвердил, что ставки в любом случае останутся на текущих уровнях столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить уровень инфляции ниже, но вблизи 2% в среднесрочной перспективе.



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