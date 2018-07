Cascades приобретёт бумажный комбинат Bear Island на юго-востоке США

Канадская Cascades Inc. приобретёт принадлежащий компании White Birch завод по производству газетной бумаги Bear Island в американском округе Хановер (штат Вирджиния). Об этом сообщает издание Lesprom Network со ссылкой на материалы Cascades Inc.



Стоимость сделки составит $34.2 млн. Бумагоделательная машина в дальнейшем будет реконструирована под производство лайнера и флютинга из вторичного сырья. Мощность линии составит 400 тыс. т в год, инвестпроект оценивается в $275-300 млн. Выпуск новой продукции планируется начать в 2021 году.



Cascades Inc. (город Кине Фалль, провинция Квебек, Канада), основанная в 1964 году, специализируется на производстве упаковочной продукции и санитарно-гигиенических изделий, в основном, из вторичного сырья. Компании принадлежит 90 предприятий, расположенных в странах Северной Америки и Европы. Штат сотрудников - 11 тыс.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"