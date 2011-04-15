Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27/07/2018
16:51

Cascades приобретёт бумажный комбинат Bear Island на юго-востоке США

Канадская Cascades Inc. приобретёт принадлежащий компании White Birch завод по производству газетной бумаги Bear Island в американском округе Хановер (штат Вирджиния). Об этом сообщает издание Lesprom Network со ссылкой на материалы Cascades Inc.

Стоимость сделки составит $34.2 млн. Бумагоделательная машина в дальнейшем будет реконструирована под производство лайнера и флютинга из вторичного сырья. Мощность линии составит 400 тыс. т в год, инвестпроект оценивается в $275-300 млн. Выпуск новой продукции планируется начать в 2021 году.

Cascades Inc. (город Кине Фалль, провинция Квебек, Канада), основанная в 1964 году, специализируется на производстве упаковочной продукции и санитарно-гигиенических изделий, в основном, из вторичного сырья. Компании принадлежит 90 предприятий, расположенных в странах Северной Америки и Европы. Штат сотрудников - 11 тыс.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100