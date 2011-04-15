Кабмин вносит в Госдуму законопроекты о государственном социальном заказе

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроектов о государственном социальном заказе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Проекты федеральных законов "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" (законопроект 1) и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"" (законопроект 2) внесены Минфином.



Законопроектом 1 предусматривается возможность участия потребителя услуг в выборе исполнителя услуги. Тем самым будет обеспечено оказание государственных услуг в социальной сфере на основе принципа "деньги следуют за потребителем".



Законопроект направлен на создание равных условий для государственных и негосударственных организаций, участвующих в оказании госуслуг в социальной сфере, устраняя сложившееся неравенство в сфере финансирования такой деятельности.



Законопроект учитывает сложившиеся практики привлечения негосударственных организаций к оказанию госуслуг в социальной сфере, предусматривает применение инструментов, позволяющих с учётом местных условий использовать рыночно ориентированные, конкурентные способы определения исполнителя госуслуги в социальной сфере.



Законопроект является рамочным. Законопроект не вменяет в обязанность публично-правовому образованию использовать конкурентные способы отбора исполнителей услуг, а лишь создаёт правовое поле, в рамках которого будет проводиться такой отбор, если публично-правовое образование примет соответствующее решение. Если публично-правовое образование оценивает сложившуюся систему оказания госуслуг как достаточную и эффективную, то оно может оставаться в рамках существующих инструментов организации и финансирования госуслуг, то есть, например, использовать исключительно государственное или муниципальное задание и подведомственную сеть учреждений.



Проведение конкурсов только для негосударственных организаций, как это делается в настоящий момент, ограничивает их участие в оказании государственных услуг. Одновременно это снижает стимул для государственных учреждений бороться за потребителей и повышать качество оказываемых услуг.



Для исполнения государственного социального заказа наряду с применяемым механизмом госзадания подведомственным учреждениям законопроектом предусмотрена возможность конкурса, в том числе с участием негосударственных организаций. Законопроектом также предусмотрена возможность использования сертификата, дающего гражданам право самостоятельно выбрать организацию, которая будет оказывать им ту или иную услугу за бюджетные средства.



Проведение совместных конкурсов между негосударственными организациями и государственными учреждениями, большинство из которых объективно заинтересованы в прозрачном распределении бюджетных средств, будет способствовать повышению качества и доступности госуслуг в социальной сфере.



Сертификаты на оказание госуслуг в сфере дополнительного образования детей позволят негосударственным организациям, работающим в этой сфере (кружки, секции и т.п.), отказаться от взимания с родителей платы за подготовку ребёнка, расширят выбор и заинтересованность родителей при поиске организаций для дополнительного развития ребёнка.



Законопроектом предусмотрена возможность заключения соглашений по результатам конкурса на срок, соответствующий сроку оказания государственной услуги. Это позволит собственникам реализовывать вложения в объекты социальной инфраструктуры и вести деятельность с использованием этих объектов.



Законопроектом 2 предлагается внести изменения в ряд федеральных законов, регламентирующих оказание государственных и муниципальных услуг в социальной сфере. Эти изменения необходимы в контексте реализации норм законопроекта 1 и определяют случаи, в которых оказание госуслуг возможно только путём установления государственного задания и при которых другие способы отбора исполнителей услуг исключаются.



Так, соответствующие уточнения предлагается внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".



Также в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" предлагается предусмотреть, что отбор организаций, занимающихся образовательной деятельностью по реализации образовательных программ среднего профессионального и высшего образования, в целях исполнения государственного социального заказа будет проводиться в порядке, установленном статьёй 100 Федерального закона N273-ФЗ, регламентирующей порядок распределения контрольных цифр приёма.



Таким образом, в рамках государственного социального заказа на услуги в сфере образования, в том числе в сфере культуры и искусства, будет формироваться исключительно госзадание в соответствии с контрольными цифрами приёма. При этом предусматривается право органов государственной и муниципальной власти принять решение о распределении контрольных цифр в области искусств только между государственными и муниципальными учреждениями.



Вносимыми в Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" изменениями предусмотрено, что спортивная подготовка в России может осуществляться на основании государственного (муниципального) социального заказа. При этом исполнение государственного социального заказа по спортивной подготовке, утверждаемого Министерством спорта России, осуществляется путём установления исключительно государственного задания.



Ввиду общественной значимости и высокой доли образовательных услуг в общем объёме госуслуг в социальной сфере предусмотрено отложенное действие нормы в части оказания госуслуг по реализации образовательных программ общего образования путём предоставления сертификата на получение таких услуг. Предполагается, что эта норма будет действовать с 1 января 2022 года.



"AK&M" от 27.07.2018