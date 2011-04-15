ЛУКОЙЛ и Автодор подписали инвестиционное соглашение

ЛУКОЙЛ и Автодор подписали соглашение о реализации совместного инвестиционного проекта по строительству объектов дорожного сервиса на 423-м км новой скоростной автодороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург". Об этом говорится в сообщении ЛУКОЙЛа.



В соответствии с соглашением, до конца 2018 года на обеих сторонах трассы федерального значения в Новгородской области построят две современные автозаправочные станции "ЛУКОЙЛ", которые станут частью новых многофункциональных комплексов. Объекты будут включать в себя не только АЗС и стоянки, но и торговый центр, ресторан быстрого питания, станцию технического обслуживания автотранспорта, отель, а также зону рекреации для водителей и пассажиров, зону тренажеров и детскую площадку.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2017 году выросла в 2.1 раза до 418.8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации за 2017 год выросла на 13.6% до 5.937 трлн руб. Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831.6 млрд руб., что на 13.8% больше по сравнению с 2016 годом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа, относящаяся к акционерам компании, по МСФО выросла в I квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% и составила 109.1 млрд руб. Выручка от реализации составила 1.631 трлн руб., что на 13.9% больше по сравнению с I кварталом 2017 года.



Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Автодор, ИНН 7717151380) создана 17 июля 2009 года для развития сети скоростных платных магистральных автомобильных дорог и их бесплатных дублёров, поддержания этих дорог в надлежащем состоянии, увеличения их пропускной способности, развития объектов дорожного сервиса.



Чистый убыток ГК "Автодор" по МСФО в 2017 году составил 195 млн руб. против прибыли в 1.04 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 30.78% до 841 млн руб. с 1.215 млрд руб., убыток от операционной деятельности составил 719 млн руб. против прибыли в 855 млн руб. за 2016 год, прибыль до налогообложения сократилась в 56.36 раза до 25 млн руб. а 1.409 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ГК "Автодор" за 2017 год по РСБУ сократилась в 18.46 раза до 50.139 млн руб. с 925.534 млн руб. годом ранее. Выручка уменьшилась в 3.33 раза до 242.865 млн руб. с 809.639 млн руб., убыток от продаж составил 854.605 млн руб. против прибыли в 208.326 млн руб. за 2016 год, прибыль до налогообложения снизилась в 3.79 раза до 335.25 млн руб. с 1.272 млрд руб.



"AK&M" от 27.07.2018