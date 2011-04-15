Россия и ЮАР заключили соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на полях саммита БРИКС в ЮАР принял участие в ряде переговоров, а также подписал соглашение между Правительствами РФ и Южно-Африканской Республики о сотрудничестве в области сельского хозяйства. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.



Данный документ затрагивает взаимодействие по целому ряду направлений: животноводство и ветеринария, растениеводство и фитосанитария, подготовку кадров, инвестиции и пр.



Также в ближайшее время ожидается подписание соглашения между Правительствами РФ и ЮАР о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры.



Взаимная торговля между Россией и ЮАР показывает положительную динамику. За первое полугодие 2018 года рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 годом составил 25%. В настоящее время Россия является лидером по поставкам пшеницы в ЮАР, на ее долю приходится около 30% импорта в страну.



Глава Минсельхоза отметил, что наша страна также заинтересована в экспорте в ЮАР мясной и рыбной продукции, масла, сахара. "В данный момент мы ожидаем со стороны ветеринарной службы ЮАР аккредитации российских производителей рыбной и мясной продукции. Планируем в ближайшее время подписать Соглашение о сотрудничестве между правительствами России и ЮАР в области рыбного хозяйства и аквакультуры", - сказал Д.Патрушев.







"AK&M" от 27.07.2018