В Москве началось строительство четырех пешеходных переходов через МЦК

В Москве начали строить четыре внеуличных пешеходных перехода через МЦК, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится на официальном сайте мэра Москвы.



На надземном пешеходном переходе, соединяющем улицу Врубеля и 1-й Волоколамский проезд (в районе дома 10 на улице Панфилова), ведутся подготовительные работы и переустройство инженерных коммуникаций. Там расположена станция МЦК Панфиловская.



В САО началось строительство надземного пешеходного перехода с выходами на улицу Михалковскую и проезд Черепановых (станция МЦК Коптево). Сейчас здесь устанавливают свайные фундаменты под опоры мостового перехода.



В СВАО на надземном пешеходном переходе на станции МЦК Ростокино завершается устройство опор мостового перехода (проспект Мира, дома 220а, строение 4).



В ВАО возводят опоры пролетного строения для перехода на станции МЦК Белокаменная (Пермская улица, владение 11а, строение 3).



Кроме того, в ЦАО построят еще три пешеходных перехода. Планируется реконструировать и продлить переход в районе дома 10 на улице Тестовской, построить переходы в районе дома 12, строения 6 в 3-м Красногвардейском проезде, а также в районе дома 19б в Шелепихинском тупике.



Строительство планируется завершить в конце 2018 - начале 2019 года.







"AK&M" от 27.07.2018