Дайджест газеты "Коммерсант" от 30 июля 2018 года





ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК ОТОБРАЛ В 2017 ГОДУ У НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ МИЛЛИОН РАБОТНИКОВ





За 2017 год занятость в неформальном секторе рынка труда сократилась более чем на 1 млн человек после шести лет роста на 0,3-0,4 млн в год. Неформально занятых в России - около 13 млн человек, из них около 9 млн работают по найму. Поглощение официальным рынком труда самозанятости в 2017 году сопровождало и существенное сокращение спроса на неформальную подработку - снизилось число не только подрабатывающих "в тени", но и желающих ее найти.





"КОМПАС" ВЫВЕЛ ИЗ СИЗО



Как стало известно "Ъ", Московский городской суд отказал Главному следственному управлению (ГСУ) ГУ МВД по Москве в продлении срока ареста фигурантам громкого уголовного дела о хищении более 3,5 млрд руб. из подведомственного "Ростеху" Московского конструкторского бюро (ОАО "МКБ "Компас""). Все они обвиняются не только в особо крупном мошенничестве, но и в создании организованного преступного сообщества и участии в нем, а также незаконной банковской деятельности. Изучив материалы, Мосгорсуд пришел к выводу о том, что, несмотря на тяжесть предъявленных обвинений, "это обстоятельство не может оправдывать их дальнейшее и столь длительное содержание под стражей".





РУКОВОДИТЕЛЬ ПОЛЕТОВ НЕ НАШЕЛ В СВОИХ ДЕЙСТВИЯХ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ





Как стало известно "Ъ", один из основных фигурантов уголовного дела о крушении в 2014 году во Внуково самолета Falcon, руководитель полетов аэропорта Роман Дунаев обратился в Генпрокуратуру РФ с жалобой на действия следователей СКР. Сотрудник Госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД) настаивает, что за годы расследования СКР так и не смог собрать доказательств его вины, и просит прекратить его уголовное преследование. При этом само уголовное дело фактически уже завершено, сейчас следствие готовит обвинительное заключение для передачи в прокуратуру.





АППАРАТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ



Аппарат Госдумы за последние четыре месяца объявил 27 конкурсов на проведение экспертно-аналитических исследований на сумму более 182 млн руб. Нижняя палата за 4 млн руб. заказала изучение опыта регулирования соцсетей за рубежом для дальнейшей разработки предложений "по совершенствованию российского законодательства". Уже год Госдума не может принять законопроект депутатов-единороссов на эту тему. Активность самих думцев в социальных сетях и региональном политическом поле за 6,5 млн руб. должен изучить Центр политических технологий. На Охотном Ряду полагают, что с момента избрания депутатов в сентябре 2016 года сложилась потребность в "совершенствовании работы Госдумы с регионами".





"МЫ ОЧЕНЬ ЖДЕМ ВЛАДИМИРА ПУТИНА"

ПРЕЗИДЕНТ ХОРВАТИИ ДАЛА ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ "Ъ"



Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович стала одной из знаковых фигур и едва ли не символом недавнего чемпионата мира по футболу в Москве. Телезрителям особенно запомнились кадры, когда во время церемонии закрытия чемпионата она стояла под дождем рядом с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, она пригласила российского президента в Загреб и приглашение было принято. Об этом и о многом другом президент Хорватии рассказала в интервью корреспонденту "Ъ" Галине Дудиной.









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"AK&M" от 30.07.2018