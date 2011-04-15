Дайджест газеты "Ведомости" от 30 июля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 30 июля 2018 года.







"ПУЛКОВО" СТАНЕТ ВОКЗАЛОМ



Из документов на сайте torgi.gov.ru стало известно, что Санкт-Петербург объявил конкурс на строительство железнодорожной ветки до аэропорта "Пулково". О подобных намерениях городская администрация говорила последние лет шесть.



Строительство в конкурсной документации оценивается минимум в 25 млрд руб., из них город готов дать инвестору на этапе стройки 10 млрд - как капитальный грант Победителем конкурса будет признан тот соискатель, который обойдется наименьшим вложением городских денег. Окупить инвестиции позволит плата пассажиров за проезд.



Проблема транспортной доступности аэропорта Санкт-Петербурга стоит давно и остро.





"СУММА" ПРОДАСТ ЧТО СТРОИТ



"Сумма" нашла покупателя на единственный девелоперский проект: для Seven Suns Development это будет первый объект в Москве



Объект расположен в производственной зоне N 49 "Бескудниково" на Илимской улице. Это многофункциональный комплекс площадью 259 000 кв. м, из которых 194 200 кв. м - жилье, а остальное - коммерческая недвижимость и объекты инфраструктуры. Главное преимущество - пешая доступность ст. м. "Алтуфьево"



Источники рассказывали, что "Сумма" планирует выручить за участок примерно 2,2 млрд руб. Еще 12-14 млрд руб., по их мнению, надо будет вложить в строительство многофункционального комплекса.



Девелоперский проект в Бескудникове - не единственный актив "Суммы", от которого она планирует избавиться.





"СИБУР" МОЖЕТ ПРОВЕСТИ КРУПНЕЙШЕЕ IPO ЗА 11 ЛЕТ



24 июля стало известно, что "Сибур" начал подготовку к IPO. Предварительно стоимость крупнейшего нефтехимического холдинга оценена в $20-26 млрд, сообщал собеседник "Ведомостей". В ходе размещения предполагается привлечь $2-3 млрд.



Если в ходе сделки удастся привлечь указанную сумму, IPO "Сибура" станет одним из крупнейших в российской истории. Рекорд принадлежит "Роснефти" - $14,8 млрд в 2006 г. За ней следуют ВТБ ($8 млрд, 2007 г.) и UC Rusal ($2,2 млрд, 2010 г.).



Еще два года назад "Сибур" оценивался вдвое дешевле.



МТС ТРЕБУЕТ $750 МЛН



МТС подала иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) к Туркмении на $750 млн. По словам представителей оператора, Туркмения нарушила права МТС как иностранного инвестора, закрепленные в соглашении с правительством России, что "в итоге привело к полной экспроприации инвестиций МТС в Туркменистане".



"МТС Туркменистан" пришлось свернуть работу в сентябре 2017 г. Общие убытки еще не определены окончательно - оператор предварительно оценивает их как минимум в $750 млн.



Сам иск МТС в базе МЦУИСа корреспонденту "Ведомостей" обнаружить не удалось. Все заявки на рассмотрение споров первоначально изучаются генеральным секретарем организации и только после того, как он примет решение зарегистрировать дело, оно появляется в базе, объяснил "Ведомостям" представитель МЦУИСа Дэймон Вис-Данбар.





ИСПЫТАНИЕ РЕЖИМА ПЕНСИЯМИ



Четвертый, и формально последний, срок Владимира Путина начался с повышения пенсионного возраста: власть готовилась к нему несколько лет, а как только президент получил обновленный мандат, технократично приступила к реализации.



Оно очень похоже по управленческой стилистике на корпоративное решение, принятое внутри гигантской бизнес-структуры с жесткой внутренней субординацией. Реформу тихо одобрили в кремлевских кабинетах, а затем безальтернативно донесли до парламента при полном игнорировании политических факторов: проблемы ответственности элит, слабой легитимности решения, беспрецедентной непопулярности реформы. Она стала не только ударом по рейтингам, но и сильнейшим испытанием для истеблишмента



Повышение пенсионного возраста было озвучено как практически принятое решение в апреле 2018 г. Прошло три месяца, и политический класс оказался в ситуации необычного кризиса.





"Я ВСЕГДА ЛЮБИЛ МАШИНЫ, НО НЕ ДУМАЛ ДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ"



Открытие автосалона в Детройте, январь 2016 г. Перед интервью с гендиректором Jeep Майком Мэнли корреспондент Le Monde пытается найти о нем побольше информации. Помимо руководства Jeep Мэнли курирует работу всего холдинга Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в Азии, включая Китай, и возглавляет выделенный из Dodge бренд Ram - эти пикапы крайне популярны в США. Но о Мэнли, к удивлению журналиста, нет даже статьи в Wikipedia. Даже библия Детройта - газета Automotive News - посвящает ему всего несколько строчек.



Француза выручает информацией коллега: "Этот парень будет гендиректором всей группы [FCA]". FCA в то время возглавляет легендарный Серджио Маркионне. В 2004 г. он спас Fiat от краха, который казался неминуемым, а в 2009 г. купил компанию Chrysler и проделал с ней то же самое. Не было секретом, что Маркионне собирается постепенно отходить от дел. В апреле 2019 г. он должен был уйти из FCA, но жизнь внесла свои коррективы. После госпитализации Маркионне гендиректором экстренно сделали Мэнли.





ЭКОНОМИКА ВЫРОСЛА НА БОБАХ



Во II квартале экономика США показала рост сразу на 4,1% в годовом выражении - это самый высокий показатель с III квартала 2014 г., когда он составил 4,9%, следует из предварительной оценки министерства торговли США.



Основные составляющие ВВП - потребительские расходы, экспорт, корпоративные капиталовложения, госрасходы - продемонстрировали высокие показатели. Особенно существенным был вклад экспорта, который вырос на 9,3%; поскольку импорт увеличился всего на 0,5%, вклад внешней торговли в квартальный рост составил 1,06 процентного пункта (п. п.).



Это, правда, частично объясняется попытками компаний успеть доставить продукцию до начала действия импортных пошлин.









Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 30.07.2018