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30/07/2018
09:37

Повтор! Ввод жилья в эксплуатацию в России в первом полугодии вырос на 3.8%

В России в I полугодии 2018 года введено в эксплуатацию 384.7 тыс. квартир общей площадью 29 млн кв. м, что на 3.8% больше показателя за аналогичный периода 2017 года. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 13.5% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Ленинградской области - 5.9%, Краснодарском крае - 5.2%, Республике Татарстан - 4.2%, Ростовской области - 3.7%, Санкт-Петербурге - 3.3%, Республике Башкортостан - 3%, Свердловской области - 2.6%, Москве - 2.5%, Новосибирской области - 2.2%, Самарской, Нижегородской и Челябинской областях - по 1.9%. В этих регионах построено чуть больше половины общей площади жилья, введенной в России.


"AK&M" от 30.07.2018
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