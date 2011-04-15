МТС подали в суд на Туркменистан

ПАО "МТС" обратилось с иском в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) при Всемирном банке против суверенного государства Туркменистан после того, как 100% дочерняя компания МТС - "МТС Туркменистан" - была вынуждена приостановить деятельность в Туркменистане. Об этом говорится в сообщении оператора.



В сентябре 2017 года "МТС Туркменистан" приостановила свою деятельность в Туркменистане в связи с действиями Правительства Туркменистана, включая Министерство связи и другие организации и компании, подконтрольные государству Туркменистан.



МТС считают, что государство Туркменистан нарушило их права как иностранного инвестора, закрепленные в соглашении между правительствами Российской Федерации и Республикой Туркменистан о поощрении и взаимной защите инвестиций от 25 марта 2009 года, что в итоге привело к полной экспроприации инвестиций МТС в Туркменистане. Общие убытки МТС, вызванные нарушением прав компании по Соглашению, еще не определены окончательно, однако предварительно оцениваются как минимум в $750 млн.



МТС предпринимают все необходимые усилия для разрешения спора путем переговоров и, в соответствии с данным соглашением, более шести месяцев назад официально уведомила Правительство Туркменистана о намерении защищать свои права в судебном порядке, если стороны не придут к согласию. "К сожалению, разногласия не были урегулированы, в связи с чем МТС инициирует судебное разбирательство в МЦУИС для защиты своих законных прав и инвестиций в Туркменистане", говорится в сообщении.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Прибыль, приходящаяся на владельцев МТС, за 2017 год по МСФО выросла на 15.6% до 56 млрд руб. с 48.5 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.7% до 442.9 млрд руб. с 435.7 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 6.2% до 179.8 млрд руб. со 169.3 млрд руб.



Прибыль, приходящаяся на владельцев МТС, за IV квартал 2017 года по МСФО упала на 12% до 10.9 млрд руб. с 12.4 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.7% до 116.8 млрд руб. со 111.6 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 8.2% до 45.2 млрд руб. с 41.8 млрд руб.



"AK&M" от 30.07.2018