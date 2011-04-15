НОВАТЭК начал бурение первой скважины на Северо-Обском лицензионном участке

Дочернее общество ПAO "НОВАТЭК" - ООО "Арктик СПГ 3" - приступило к бурению первой скважины на Северо-Обском лицензионном участке, расположенном в акватории Обской губы. Об этом говорится в сообщении компании.



Бурение осуществляется с использованием самоподъемной плавучей буровой установки "Амазон" подрядчика ООО "Газпром флот". Строительство скважины ведется по принципу нулевого сброса, все отходы собираются и вывозятся на береговую базу в поселке Сабетта, расположенную в 125 км от точки бурения.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) по сравнению с годом ранее.



Прибыль по МСФО, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", за первое полугодие 2018 года выросла на 1.2% до 75.162 млрд руб. с 74.261 млрд руб. годом ранее. Прибыль относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, нормализованная (без учета эффектов от выбытия долей владения в совместных предприятиях и от курсовых разниц) составила 101.199 млрд руб. против 78.117 млрд руб. Выручка от реализации увеличилась на 32.4% до 375.225 млрд руб. с 283.458 млрд руб. Показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 177.645 млрд руб., что на 43% больше, чем годом ранее - 124.252 млрд руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась во втором квартале 2018 года до 32 млрд руб. (10.63 руб. на акцию) или примерно в 10 раз. Без учета эффекта от курсовых разниц, а также единовременной прибыли от выбытия долей владения в совместных предприятиях, нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, составила 54.3 млрд руб. (18.01 руб. на акцию), увеличившись на 60.8%. Во втором квартале 2018 года выручка от реализации составила 195.8 млрд руб., показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 101.3 млрд руб., что представляет собой увеличение на 52% и 80.7% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



"AK&M" от 30.07.2018