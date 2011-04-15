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30/07/2018
11:17

Beluga Group приобретает винодельческое хозяйство "Вилла Романов"

Beluga Group приобретает винодельческое хозяйство "Вилла Романов" для развития категории премиальных российских тихих и игристых вин. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сделке, Beluga Group приобретает 1000 гектар сельскохозяйственной земли, из которой 231 гектар уже с существующими виноградниками, а остальные земли - под перспективную посадку.

"Вилла Романов" является винодельней, позволяющая выпускать до 2.5 млн бутылок вина в год, компания имеет собственные виноградники, а также туристический комплекс.

Вся продукция винодельческого хозяйства производится только из собственного винограда, представленного семью европейскими сортами: Каберне-Совиньон, Мерло, Пино Нуар, Шардоне, Совиньон Блан, Пино Гри, Рислинг, - посаженного на территории комплекса с 2009 по 2013 год. Средний возраст лозы составляет на сегодняшний день 6 лет, все виноградники плодоносят и обеспечивают стабильный урожай. Терруар "Голубицкая стрелка", где расположены эти виноградники, - вторая в России зарегистрированная географическая зона для вин с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП).

ПАО "Белуга Групп" (Beluga Group) (ранее - ПАО "Синергия"; ИНН 7705634425) структурировано как холдинг, в который входят 16 предприятий в семи регионах РФ, а также ряд предприятий пищевой промышленности. Ликероводочные заводы, входящие в компанию "Синергия", производят около 50 видов водок различных качественных и ценовых групп, два десятка видов горьких и сладких настоек на основе растений и ягод, несколько видов бальзамов. Ассортимент предприятий компании включает ром, коньяк, джин, ликер, а также вина и слабоалкогольные напитки. Основные бренды "Синергии": Beluga, Veda, "Мягков", "Беленькая", "Государев заказ", а также бренди "Золотой резерв". Вспомогательным направлением деятельности "Синергии" является производство продуктов питания - ОАО "ПентаАгро".



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