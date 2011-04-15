Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7.25%, не изменив риторики относительно перспектив дальнейших действий. Во многом решение и тональность пресс-релиза были ожидаемы нами и рынком. Исключение составили лишь формулировки о "наиболее вероятном переходе к нейтральной денежно-кредитной политике в 2019 году". Об этом говорится в обзоре Росбанка.



Однако и в этой фразе аналитики не увидели поводов для пересмотра нашего сценария динамики ключевой ставки - смягчения риторики в 3к'18 и снижения ставки на 25бп в 4к'18 по мере реализации проинфляционных рисков в течение 2п'18.



При этом, высоким останется внимание к рискам, исходящим со стороны предстоящих фискальных изменений (повышение НДС), а также геополитики (обсуждение санкций против России и новой встречи президентов России и США). Именно они будут определять тактику действий регулятора в обозримом будущем, в то время как стратегия нормализации ключевой ставки отойдет на второй план под лозунгом "осторожности" действий



Локальные рынки не отреагировали на итоги заседания ЦБ. Сегмент ОФЗ на минимальных оборотах продемонстрировал минимальную коррекцию доходностей на 2-3 бп. Рубль имел склонность к укреплению (62.71 против USD, -0.4%), вероятно, подкрепленную потоками продажи экспортной выручки в преддверии уплаты налога на прибыль (30 июля).



По данным Банка России, инфляционные ожидания населения на год вперед в июле сохранились на повышенных уровнях и составили 9.7% г/г, лишь на 0.1пп замедлившись по отношению к июньскому значению. Основной причиной для высоких ожиданий остается повышенный уровень цен на бензин - 48% опрошенных отметили ускоренный рост цен на топливо.



Одновременно с этим, наблюдаемый рост цен замедлился с 10.6% г/г до 10.3% г/г на фоне сезонной дефляции плодоовощной продукции. Однако, качественные ответы о росте цен за прошедший год даже немного ухудшились, что отразилось на доле респондентов наблюдавших ускорение роста цен (с 29% до 30%).



Подобная динамика инфляционных ожиданий вторит опасениям Банка России, июльская стабилизация показателя является неплохим сигналом для регулятора. Формально, это не нарушает перспектив обсуждения снижения ставки в конце 2018 года в случае отставания регистрируемой инфляции от прогноза регулятора (3.5-4%).



"AK&M" от 30.07.2018