Рынок акций откроет неделю продажами

По итогам пятницы американские фондовые индексы снизились: Dow Jones потерял 0.3%, S&P 500 упал на 0.66%. Причиной такой динамики стала плохая отчетность или пессимистичные прогнозы ряда крупнейших компаний, в частности Facebook, Intel, Twitter. При этом корпоративный негатив больше повлиял на настроения инвесторов, недели позитивная макроэкономическая статистика, такая как рост ВВП во II квартале на 4.1% в годовом исчислении и повышение потребительских расходов на 4%. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



Сегодня с утра фьючерсы на ведущие американские индексы также в отрицательной зоне - потери составляют порядка 0.3%. Вероятно, на заокеанском рынке зарождается страх, что и другие компании могут не порадовать инвесторов.



Практически без изменений торгуется и нефть, которая не смогла проверить на прочность отметку $75 за баррель. Скорее всего, сегодня следует ждать попыток сырья уйти в район $73.5-73.7.



Аналитики ожидают умеренно-негативного, в районе 0.2-0.4%, открытия отечественного рынка акций. Внутренних идей на низколиквидном летнем рынке пока нет, поэтому ход торгов на наступившей неделе будет определяться динамикой западных площадок, а в большей степени - притоком или оттоком средств нерезидентов.



Пока у "быков" нет сил, чтобы вернуть индекс Мосбиржи выше отметки 2300 пунктов. Более того, пятничная просадка Сбербанка на 0,5% на фоне роста остальных ликвидных бумаг



Нет особых драйверов и для движения на валютном рынке. Аналитики ждум торгов в диапазоне 62-63 руб. за доллар.





"AK&M" от 30.07.2018