Правительство РФ продлило программу льготного автокредитования, говорится в материалах кабинета министров.



В целях повышения доступности автомобилей российского производства для жителей Дальнего Востока скидка, предоставляемая в рамках социальных программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в Дальневосточном федеральном округе, увеличена до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля. Принятые решения позволят в 2018 году реализовать по механизму льготного автокредитования 45.1 тыс. автомобилей, 5.8 тыс. из которых будут реализованы в Дальневосточном федеральном округе.



Программа льготного автокредитования действует с 2015 года и предполагает предоставление кредитной организацией скидки на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля с последующим возмещением затрат из федерального бюджета.



Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным физическим лицам на приобретение автомобилей, утверждены постановлением Правительства от 16 апреля 2015 года N364.



"AK&M" от 30.07.2018