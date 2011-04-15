У операторов "большой четверки" увеличивается группировка радиоэлектронных средств

Операторы "большой четверки" продолжают наращивать группировку радиоэлектронных средств (РЭС). Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора.



По итогам первого полугодия она возросла до 624.8 тыс., что на 9% выше показателей за аналогичный период прошлого года.



Наибольшая группировка РЭС остается у ПАО "МегаФон" - 209.573 тыс. РЭС (+ 13.005 тыс. РЭС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). У ПАО "МТС" - 161.607 тыс. РЭС (+9.654 тыс.), у ПАО "ВымпелКом" - 130.841 тыс. РЭС (+20.625 тыс.), у ООО "Т2 Мобайл" - 122.823 тыс. РЭС (+6.868 тыс.).



По темпам развития с начала года лидируют ВымпелКом (+13.3%) и МТС (+9.2%). В прошлом году большие темпы роста показывали МегаФон (+10.5%) и "Т2 Мобайл" (+12%).



Увеличение количества РЭС операторов мобильной связи сохраняется за счет роста группировки РЭС стандарта LTE (+19% с начала года, общее количество на начало июля 192.731 тыс. РЭС), что соответствует возрастающему спросу на повышение качества услуг передачи данных в сетях сотовой связи и скорости доступа в сеть Интернет.



По относительным темпам развития сетей данного стандарта с начала года лидирует "Т2 Мобайл" (+37.2%, 31.682 тыс. РЭС). У ВымпелКома в этом стандарте работает 34.067 тыс. РЭС (+26.3%), у МТС - 53.129 тыс. РЭС (+16.1%) и у МегаФона - 73.853 тыс. РЭС (+11.2%).



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Скорректированная чистая прибыль ПАО "МегаФон" по МСФО за 2017 год упала на 29% до 20.519 млрд руб. с 28.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.8% до 231.81 млрд руб. с 316.275 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 0.6% до 121.85 млрд руб. со 121.139 млрд руб.



Чистая прибыль телеком-сегмента ПАО "МегаФон" по МСФО за I квартал 2018 года выросла на 41.7% до 6.363 млрд руб. с 4.49 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.6% до 75.37 млрд руб. с 73.478 млрд руб., показатель OIBDA - на 4.5% до 30.27 млрд руб. с 28.961 млрд руб.



ПАО "Вымпел-Коммуникации" (ВымпелКом, ИНН 7713076301) - сотовый оператор России и СНГ. Компания оказывает услуги под брендом Beeline более 63 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане и Лаосе. С 2009 года входит в международную группу Veon Ltd.



Уставный капитал ВымпелКома составляет 288.538 тыс. руб. и разделён на 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций номиналом 0.005 руб.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Прибыль, приходящаяся на владельцев МТС, за 2017 год по МСФО выросла на 15.6% до 56 млрд руб. с 48.5 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.7% до 442.9 млрд руб. с 435.7 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 6.2% до 179.8 млрд руб. со 169.3 млрд руб.



Прибыль, приходящаяся на владельцев МТС, за IV квартал 2017 года по МСФО упала на 12% до 10.9 млрд руб. с 12.4 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.7% до 116.8 млрд руб. со 111.6 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 8.2% до 45.2 млрд руб. с 41.8 млрд руб.



Tele2 - оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам III квартала 2017 года абонентская база компании составила 40.3 млн пользователей. С 1996 года акции Tele2 котируются на Стокгольмской бирже - OMX Nordic Exchange Stockholm.



Чистый убыток Tele2 за 2017 год снизился на 64.6% до 5.5 млрд руб. с 15.6 млрд руб. годом ранее. Операционная выручка выросла на 16.2% до 123 млрд руб. со 105.9 млрд руб., показатель EBITDA - на 83.9% до 30.5 млрд руб. с 16.6 млрд руб.



Абонентская база компании на 31 декабря 2017 года составила 40.6 млн человек, увеличившись на 1.6 млн человек за год. Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 10.9% и составил 252 руб. В 2017 году количество регионов РФ, где работают сети 4G выросло в 2 раза с 25 до 50 регионов.



Показатель EBITDA Tele2 за I квартал 2018 года увеличился на 42.5% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года и составил 9.4 млрд руб. против 6.6 млрд руб. Показатель рентабельности EBITDA достиг 28.6%, увеличившись на 4.8 процентного пункта. Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 42% и достиг значения 3.7. Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 14.5% и составил 264 руб. против 231 руб. В I квартале 2018 года Tele2 запустила шесть новых сетей 4G. Всего по итогам отчётного периода количество регионов c LTE достигло 56 регионов РФ.



"AK&M" от 30.07.2018