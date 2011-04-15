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30/07/2018
13:17

Совет Федерации одобрил закон, вносящий изменения в порядок применения кадастровой стоимости при налогообложении недвижимости

Совет Федерации одобрил закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ. В том числе законом вводятся единые правила применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы по налогу на имущество организаций, земельному налогу и налогу на имущество физлиц. Об этом говорится в сообщении ФНС.

Начиная с 2019 года, для налогообложения недвижимости будет использоваться только кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в том числе при её изменении в результате установления рыночной стоимости объекта недвижимости по решению комиссии при органе Росреестра или суда.

Также корректировка кадастровой стоимости из-за изменения качественных и (или) количественных характеристик объекта налогообложения будет учитываться со дня внесения в ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости, а не с 1 января следующего года, как было ранее по объектам капитального строительства. При изменении кадастровой стоимости из-за исправления технической ошибки в ЕГРН или её уменьшения в связи с исправлением иных ошибок, измененная кадастровая стоимость учитывается с даты начала применения сведений об ошибочной кадастровой стоимости.

Сведения об измененной кадастровой стоимости на основании установления рыночной стоимости объекта по решению комиссии или суда будут учитываться при определении налоговой базы с даты начала применения оспоренной кадастровой стоимости, а не 1 января года подачи заявления об оспаривании кадастровой стоимости, как было ранее.

Эти правила будут применяться по отношению к сведениям об изменении кадастровой стоимости (налоговой базе), внесенным в ЕГРН по основаниям, возникшим с 1 января 2019 года.


"AK&M" от 30.07.2018
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