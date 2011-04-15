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30/07/2018
12:37

Законопроект о визовых центрах отозван из Госдумы

Законопроект о визовых центрах отозван из Госдумы. Об этом сообщили авторы инициативы, сенаторы Константин Косачев и Олег Морозов, говорится в материалах АТОР.

По данным "Системы обеспечения законодательной деятельности" законопроект действительно находится на стадии отзыва.

В субботу, 28 июля, на Facebook-страничке председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева, появилось сообщение, в котором, в частности, говорилось: "Сегодня вместе с коллегой Олегом Морозовым отозвали из Государственной Думы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров".

Это подтверждается данными в "Системе обеспечения законодательной деятельности", отражающий публичный электронный документооборот российского парламента: оба законопроекта, внесенных сенаторами, действительно находятся с 28 июля в статусе "отзыв законопроекта".

Напомним, в Госдуму 14 июля 2018 года К.Косачев и О.Морозов внесли два законопроекта: "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (в части определения требований к визовым сервисным центрам)" и "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части установления административной ответственности за осуществление деятельности визовых центров без аккредитации)".

Документы в четверг и пятницу, 26 и 27 июля, подверглись критике со стороны профессионального сообщества, в особенности из-за содержавшихся в приложениях к первому законопроекту критериев, которым должны были, по идее его авторов, соответствовать визовые центры для прохождения процедуры аккредитации в МИД.

Эксперты сходились в том, что невнятно и двусмысленно сформулированные инициативы могут неоднозначно сказаться на туристическом имидже Российской Федерации, который значительно укрепился после проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.


"AK&M" от 30.07.2018
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