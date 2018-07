Структура Seven Suns Development выкупает у группы "Сумма" её единственный девелоперский проект

Структура девелоперской компании Seven Suns Development выкупает у группы "Сумма" её единственный девелоперский проект. Об этом рассказали "Ведомостям" два человека, близких к разным сторонам сделки.



Проект представляет собой многофункциональный комплекс площадью 259 тыс. кв. м, из которых 194.2 тыс. кв. м - жильё, а остальное - коммерческая недвижимость и объекты инфраструктуры. Этот объект расположен в производственной зоне N 49 "Бескудниково" на Илимской улице. Сделка уже закрыта или будет закрыта в ближайшее время, сказали собеседники издания.



Представитель "Суммы" от комментариев отказался. Представитель Seven Suns Development сообщил, что компании интересен данный проект: в ближайшее время девелопер готовится начать строительство в Московском регионе и разрабатывает несколько участков под застройку в Москве.



В решении градостроительно-земельной комиссии Москвы сказано, что права на проект в зоне "Бескудниково" принадлежат фирме АО "Эверест"; в 2013 году тендерный комитет сообщал, что продал 49% "Эвереста" "Глобалэлектросервису", входящему в группу "Сумма". 19 июля гендиректором "Эвереста" стал Евгений Кашинцев. Согласно ЕГРЮЛ, он является миноритарием ООО "Севен санс девелопмент".



Seven Suns Development строит несколько жилых комплексов в Санкт-Петербурге - почти все под брендом "Светлый мир": "Светлый мир тихая гавань" и "Светлый мир я - романтик" на Васильевском острове, "Светлый мир жизнь" на Московском шоссе и другие. Владельцев Seven Suns Development представитель компании назвать отказался.



Ранее "Деловой Петербург" сообщал, что компания основана семьёй бизнесмена Петра Рыжкова, он же много лет руководит одним из крупнейших застройщиков в Вологде - фирмой "Горстройзаказчик". По данным ЕГРЮЛ, основной владелец нескольких компаний, связанных с Seven Suns Development, - "Севен санс девелопмент Мск", "Севен санс Санкт-Петербург" и других - Алексей Рыжков. Два брокера, работавших с Seven Suns Development в Санкт-Петербурге, говорят, что это сын Петра Рыжкова.



Сколько Seven Suns Development заплатила за площадку в Бескудникове, узнать не удалось. Один из риэлторов, занимавшийся продажей этого проекта, и один из претендентов на него рассказывали, что "Сумма" планирует выручить за участок примерно 2.2 млрд руб. Управляющий партнер Colliers International Николай Казанский считает, что рыночная цена за эту площадку - 2-2.3 млрд руб. Ещё 12-14 млрд руб., по его мнению, надо будет вложить в строительство многофункционального комплекса.



Группа "Сумма" - это диверсифицированный холдинг, объединяющий перспективные и динамично развивающиеся активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. В компаниях группы, которые присутствуют в почти 40-ка регионах России и за рубежом, занято более 25 тыс. человек. Основатель и акционер компании - Зиявудин Магомедов.



Основные активы группы "Сумма" сосредоточены в транспортных компаниях: 25.07% в Трансконтейнере (крупнейший в России оператор контейнерных перевозок), 25% в "Новороссийском морском торговом порте" (НМТП), 32.5% - в компании "Дальневосточное морское пароходство" (одна из крупнейших судоходных компаний РФ, Far-Eastern Shipping Company, FESCO). Холдингу также принадлежит 50% минус 1 акция "Объединенной зерновой компании" и крупный пакет акций в "Новороссийском комбинате хлебопродуктов". Кроме того, "Сумма" владеет активами в топливно-энергетическом комплексе России (82% в "Якутской топливно-энергетической компании", ЯТЭК), а также рядом активов в строительстве.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"