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30/07/2018
13:14

В.Путин подписал закон, отменяющий госпошлину за электронную регистрацию юрлиц и ИП

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий госпошлину за электронную регистрацию юрлиц и ИП. Об этом говорится в сообщении Госдумы.

Нововведение позволит сократить издержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также будет способствовать развитию предпринимательства в РФ. Теперь от уплаты пошлины за госрегистрацию юрлица и физического лица в качестве ИП будут освобождены те, кто направляет необходимые для регистрации документы в электронном виде.

Ранее за госрегистрацию юрлица и ИП необходимо было уплатить государственную пошлину, для юрлиц она составляла 4 тыс. руб., для ИП - 800 руб.


"AK&M" от 30.07.2018
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