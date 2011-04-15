В.Путин подписал закон, отменяющий госпошлину за электронную регистрацию юрлиц и ИП

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий госпошлину за электронную регистрацию юрлиц и ИП. Об этом говорится в сообщении Госдумы.



Нововведение позволит сократить издержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также будет способствовать развитию предпринимательства в РФ. Теперь от уплаты пошлины за госрегистрацию юрлица и физического лица в качестве ИП будут освобождены те, кто направляет необходимые для регистрации документы в электронном виде.



Ранее за госрегистрацию юрлица и ИП необходимо было уплатить государственную пошлину, для юрлиц она составляла 4 тыс. руб., для ИП - 800 руб.





"AK&M" от 30.07.2018