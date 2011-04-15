В.Путин подписал закон, предоставляющий пенсионерам дополнительные компенсации на оплату взносов на капремонт

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий пенсионерам дополнительные компенсации на оплату взносов на капремонт, говорится в сообщении Госдумы.



Закон расширяет с 1 января 2019 года перечень собственников жилых помещений, которым субъекты РФ вправе компенсировать расходы на оплату взноса на капремонт. Так, документ добавляет семьи, в которых совместно проживают пенсионеры старше 70 лет и инвалиды I или II группы, к категории получателей региональных компенсаций на оплату капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.





"AK&M" от 30.07.2018