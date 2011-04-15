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30/07/2018
15:38

В.Путин подписал закон, устанавливающий размер штрафа за отсутствие возрастной маркировки для материалов в СМИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий размер штрафа за отсутствие возрастной маркировки для материалов в СМИ. Об этом говорится в сообщении Госдумы.

Согласно подписанному закону, за опубликование в СМИ программ теле- и (или) радиопередач, перечней и (или) каталогов информационной продукции без размещения знака информационной продукции (знака возрастной маркировки) либо же со знаком информационной продукции, не соответствующим категории информационной продукции, вводится штраф для должностных лиц - от 3 тыс. до 7 тыс. руб., для юрлиц - от 10 до 50 тыс. руб. Для граждан он составит от 1 тыс. до 2 тыс. руб.


"AK&M" от 30.07.2018
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