В.Путин подписал закон, устанавливающий размер штрафа за отсутствие возрастной маркировки для материалов в СМИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий размер штрафа за отсутствие возрастной маркировки для материалов в СМИ. Об этом говорится в сообщении Госдумы.



Согласно подписанному закону, за опубликование в СМИ программ теле- и (или) радиопередач, перечней и (или) каталогов информационной продукции без размещения знака информационной продукции (знака возрастной маркировки) либо же со знаком информационной продукции, не соответствующим категории информационной продукции, вводится штраф для должностных лиц - от 3 тыс. до 7 тыс. руб., для юрлиц - от 10 до 50 тыс. руб. Для граждан он составит от 1 тыс. до 2 тыс. руб.





"AK&M" от 30.07.2018