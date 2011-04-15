Ростех создаст производство защищенных от подделок этикеток

АО "ЦНИТИ "Техномаш", входящий в холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех, совместно с частным инвестором создает производство самоклеящихся сверхзащищенных этикеток с метками на основе бактериородопсина. Об этом говорится в сообщении Ростеха.



Подлинность этикетки легко проверить визуально без использования дополнительного оборудования, а технология производства бактериодопсиновых меток исключает возможность подделки.



Технология основана на уникальных свойствах бактериородопсина - светочувствительного белка, который меняет цвет при изменении освещенности. Для создания бактериородопсина используется синтез белка, который является настолько сложным технологическим процессом, что исключает возможность его организации вне специализированного производства и, как следствие, подделки самих меток.



"Это современная "умная" технология на стыке оптики, электроники и биологии. Используемая за рубежом технология получения данного белка более затратная и менее эффективная. Стоимость единицы импортного биоматериала для изготовления одной метки на несколько порядков выше стоимости материала, произведенного по нашей технологии. При этом этикетки с метками могут применяться для маркировки широкого круга изделий: акцизных марок, проездных билетов, ценных бумаг, пищевых и промышленных продуктов с любой серийностью производства. Мировой рынок маркировки оценивается в несколько сотен миллионов евро и наша разработка, безусловно, имеет экспортный потенциал", - заявил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко, цитируемая в сообщении.



Другим преимуществом новинки является то, что производитель товара может наносить на этикетку любую дополнительную информацию, в том числе для отслеживания продукции по базе данных предприятия. Фактически метка подтверждает подлинность информации, нанесенной на этикетку. Этикетки с бактериородопсиновыми метками могут быть разного размера, в зависимости от производимой предприятием продукции, что делает их удобными для применения в рамках создаваемой в России системы маркировки товаров средствами идентификации.



Проверить подлинность метки можно не только визуальным, но и аппаратным способом. Устройства для аппаратной идентификации меток могут быть выполнены в виде встраиваемых (например, в устройства сканирования штрих-кодов, автоматизированную систему контроля пассажиров) или носимых устройств. Скорость определения подлинности метки от 0,1 до 0,5 секунд, масса носимого устройства до 200 граммов, размеры устройства 100?60?40 мм3 длительность работы до замены элемента питания от 4 до 8 часов.



Для защиты, элемент метки защищается полимерным слоем, что исключает негативное влияние пыли, влажности и температуры на ее сохранность и функциональные свойства. Износоустойчивость определяется выбором широко и разнообразно представленных на рынке самоклеящихся носителей и может быть подобрана для каждого конкретного вида товаров, в соответствии с его особенностями. Бактериородопсин-содержащие пленки сохраняют свои свойства более 17 лет хранения при дневном свете и температурах от -40°С до +40°С.



Для целей дополнительной защиты могут применяться разрушаемые при попытке снятия материалы, которые не позволят перенести этикетку с защитной меткой на другое изделие.



Проект создания производства самоклеящихся сверхзащищенных этикеток реализуется АО "ЦНИТИ "Техномаш" и частным инвестором в лице АО "Дмитровский Крахмал". К продукции создаваемого предприятия уже проявляли интерес как российские, так и зарубежные компании, занимающиеся производством упаковки и продуктов питания.



Комплекс технологических решений защищен патентами Российской Федерации.



Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 - в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран.



"AK&M" от 30.07.2018