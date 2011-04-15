АФК "Система" привлекает 15 млрд руб. у банка "Открытие"

ПАО АФК "Система" подписало соглашение о сотрудничестве с банком "Открытие", в рамках которого привлечен кредит в размере 15 млрд руб. без обеспечения cо сроком погашения в июле 2021 года. Об этом говорится в сообщении АФК.



Используя этот кредит и собственные средства в размере 5 млрд руб., корпорация завершила погашение кредита в размере 40 млрд руб., организованного Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и предоставленного Газпромбанком в феврале 2018 года на срок 180 дней для исполнения обязательств по мировому соглашению с АНК "Башнефть", НК "Роснефть" и Республикой Башкортостан. Ранее, в I квартале 2018 года, 20 млрд руб. из 40 млрд руб. кредита РФПИ/Газпромбанка были рефинансированы с использованием кредитной линии Сбербанка.



"<…> Привлечение кредита банка "Открытие" позволяет снять залоговое обеспечение с принадлежащего АФК "Система" пакета акций ПАО "Детский мир" (52.099%), увеличить дюрацию долгового портфеля и сформировать более комфортный график погашения, а использование собственных средств для погашения кредита РФПИ/Газпромбанка способствует снижению долговой нагрузки", сказал вице-президент по финансам и инвестициям АФК "Система" Владимир Травков, цитируемый в сообщении.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Чистая прибыль ПАО АФК "Система" по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 92.02 млрд руб. против убытка в 14.593 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль сократились в 1.57 раза до 17.94 млрд руб. с 28.168 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 94.173 млрд руб. против убытка 13.59 млрд руб.



Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за 2017 год выросла почти в 3 раза до 4.119 млрд руб. с 1.481 млрд руб. годом ранее. Убыток в доле АФК составил 94.602 млрд руб. против 11.759 млрд руб. Выручка увеличилась на 3.5% до 704.551 млрд руб. с 680.864 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 8% до 199.549 млрд руб. со 184.8 млрд руб.



Скорректированный чистый убыток в доле АФК "Система" по МСФО за IV квартал 2017 года составил 1.556 млрд руб. против 6.184 млрд руб. годом ранее, убыток - 98.89 млрд руб. против 15.945 млрд руб. Выручка увеличилась на 8.4% до 198.593 млрд руб. с 183.28 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 13.8% до 47.292 млрд руб. с 41.555 млрд руб.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".



"AK&M" от 30.07.2018