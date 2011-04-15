В.Путин подписал закон, совершенствующий систему профилактики аварийности в электроэнергетике

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам подтверждения компетентности работников опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики". Об этом говорится в сообщении Ростехнадзора.



Законопроект разработан Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Документом предусмотрено утверждение нового порядка аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики.



Определяются обязанности работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики, проходить подготовку и аттестацию по вопросам безопасности, а также определяются функции федеральных органов исполнительной власти по данным вопросам.



Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.



"AK&M" от 30.07.2018