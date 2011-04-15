Акционеры одобрили слияние Walt Disney и 21st Century Fox

Акционеры Walt Disney и 21st Century Fox одобрили сделку по слиянию компаний. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы 21st Century Fox.



Walt Disney заплатит за активы своего бывшего конкурента $35.7 млрд наличными и выпустит около 343 млн новых акций для акционеров 21st Century Fox.



Впервые Walt Disney выразила желание купить 21st Century Fox ещё в декабре 2017 года. Позднее к потенциальным покупателям компании присоединился Comcast. Тогда Disney повысила своё предложение до $71.3 млрд, тогда как Comcast предлагал $65 млрд.



28 июня антимонопольный департамент Министерства юстиции США одобрил слияние Walt Disney с 21st Century Fox.



Холдинг Twenty-First Century Fox, Inc. принадлежит Руперту Мердоку. Его медиаактивы включают в себя кинокомпанию, телекомпанию, кабельные сети, их международные подразделения и связанные активы, в том числе 39% акций европейского оператора Sky Plc.





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