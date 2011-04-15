Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/07/2018
16:24

Акционеры одобрили слияние Walt Disney и 21st Century Fox

Акционеры Walt Disney и 21st Century Fox одобрили сделку по слиянию компаний. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы 21st Century Fox.

Walt Disney заплатит за активы своего бывшего конкурента $35.7 млрд наличными и выпустит около 343 млн новых акций для акционеров 21st Century Fox.

Впервые Walt Disney выразила желание купить 21st Century Fox ещё в декабре 2017 года. Позднее к потенциальным покупателям компании присоединился Comcast. Тогда Disney повысила своё предложение до $71.3 млрд, тогда как Comcast предлагал $65 млрд.

28 июня антимонопольный департамент Министерства юстиции США одобрил слияние Walt Disney с 21st Century Fox.

Холдинг Twenty-First Century Fox, Inc. принадлежит Руперту Мердоку. Его медиаактивы включают в себя кинокомпанию, телекомпанию, кабельные сети, их международные подразделения и связанные активы, в том числе 39% акций европейского оператора Sky Plc.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100