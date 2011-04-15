Совет Федерации одобрил закон о снятии ограничений на участие иностранных компаний в уставном капитале малых и средних предприятий. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития России, которым был подготовлен документ.



Согласно действующему законодательству, доля участия иностранных юридических лиц в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не должна превышать 49%. Закон снимает это ограничение.



Это касается только тех зарубежных компаний, которые соответствуют российским критериям отнесения к субъектам МСП, то есть со штатной численностью не более 250 человек и размером дохода от ведения предпринимательской деятельности не более 2 млрд руб. в год. При этом юридическое лицо не должно являться офшорной компанией.



Ограничение по участию в уставном капитале малых и средних предприятий крупных иностранных или российских юридических лиц сохраняется.





"AK&M" от 30.07.2018