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30/07/2018
16:15

Совет Федерации одобрил закон о снятии ограничений на участие иностранных компаний в уставном капитале малых и средних предприятий

Совет Федерации одобрил закон о снятии ограничений на участие иностранных компаний в уставном капитале малых и средних предприятий. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития России, которым был подготовлен документ.

Согласно действующему законодательству, доля участия иностранных юридических лиц в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не должна превышать 49%. Закон снимает это ограничение.

Это касается только тех зарубежных компаний, которые соответствуют российским критериям отнесения к субъектам МСП, то есть со штатной численностью не более 250 человек и размером дохода от ведения предпринимательской деятельности не более 2 млрд руб. в год. При этом юридическое лицо не должно являться офшорной компанией.

Ограничение по участию в уставном капитале малых и средних предприятий крупных иностранных или российских юридических лиц сохраняется.


"AK&M" от 30.07.2018
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